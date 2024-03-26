Польща готує відповідь Росії за проліт ракети та демарш посла

Польська влада прийматиме подальші рішення у зв'язку з порушенням повітряного простору країни російською ракетою та дій російського посла, який проігнорував виклик до польського МЗС через цей інцидент.

Польща аносувала відповідь РФ за інцидент з ракетою

Віцепрем'єр-міністр — міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Polsat News сказав, що вчинок польского посла є виявом зневаги.

Ми не вперше маємо справу з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів. Ми постійно контактуємо з міністром закордонних справ, прем’єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення громади, тому що це відповідь усієї польської держави. Владислав Косіняк-Камиш Віцепрем'єр-міністр — міністр національної оборони Польщі

Косіняк-Камиш підкреслив, що наступних кроків можна очікувати найближчими днями. За його словами, рішення посла було "абсолютно неправильним".

Це прояв зневаги, і ми не можемо залишатися байдужими до цього, — прокоментував міністр слова кремлівського дипломата, який заявив, що жодних доказів появи російської ракети йому не було надано. Поширити

Російська ракета у повітряному просторі Польщі

24 березня о 05:23 (за київським часом) російська ракета X-101 порушила повітряний простір Польщі на 39 секунд. Це відбулося в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства.

Косіняк-Камиш зазначив, що не можна виключати гіпотезу, що росіяни свідомо порушили польський простір.

Польща не збивала ракету, однак підняла свою та союзницьку авіацію.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через інцидент, однак дипломат проігнорував запрошення до міністерства.