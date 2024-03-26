У НАТО розглядають збиття ракет РФ біля кордонів Альянсу

У НАТО аналізуються різні концепції, у тому числі, щоб такі ракети були збиті, коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО — але це мало б статися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків — тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території НАТО, — сказав він.