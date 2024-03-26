У НАТО розглядають збиття ракет РФ біля кордонів Альянсу
Категорія
Світ
Дата публікації

У НАТО розглядають збиття ракет РФ біля кордонів Альянсу

ракета

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території Північноатлантичного альянсу.

У НАТО розглядається питання про збиття російських ракет, що пролітають у бік території країн Альянсу

У НАТО аналізуються різні концепції, у тому числі, щоб такі ракети були збиті, коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО — але це мало б статися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків — тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території НАТО, — сказав він.

За словами заступника міністра, росія, спрямовуючи ракету через повітряний простір Польщі, хотіла перевірити міцність оборони та пильність польських збройних сил.

Він наголосив, що агресор не повинен нав'язувати Альянсу якісь правила. 

Він повинен звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних держав, ЄС почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні, — сказав Шейна.

Чому Польща не збила російську ракету, що залетіла на її територію

Представники польського командування у коментарі RMF24 зазначили, що заздалегідь знали, що випущена злочинною армією РФ ракета, яка вранці 24 березня пролетіла над Люблінщиною, поверне в Україну.

Українська протиповітряна оборона знає, що більшість російських ракет прилітає зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу. Тому Російська Федерація навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу, — зазначив речник Оперативного командування Збройних сил підполковник Яцек Горишевський.

Він підкреслив, що польським військовим було відомо, що ракета поверне у бік України.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чи могла Польща збити російську ракету, яка порушила їхній простір — відповідь Міноборони
ракета
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Польща вимагатиме від РФ пояснень через проліт ракети
Польща
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща посилить військовими підрозділами 4 воєводства на східних кордонах
Польські солдати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?