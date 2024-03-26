У НАТО розглядають збиття ракет РФ біля кордонів Альянсу

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території Північноатлантичного альянсу.
У НАТО розглядається питання про збиття російських ракет, що пролітають у бік території країн Альянсу
За словами заступника міністра, росія, спрямовуючи ракету через повітряний простір Польщі, хотіла перевірити міцність оборони та пильність польських збройних сил.
Він наголосив, що агресор не повинен нав'язувати Альянсу якісь правила.
Чому Польща не збила російську ракету, що залетіла на її територію
Представники польського командування у коментарі RMF24 зазначили, що заздалегідь знали, що випущена злочинною армією РФ ракета, яка вранці 24 березня пролетіла над Люблінщиною, поверне в Україну.
Він підкреслив, що польським військовим було відомо, що ракета поверне у бік України.
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