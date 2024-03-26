В НАТО рассматривают убытки ракет РФ у границ Альянса
Категория
Мир
Дата публикации

В НАТО рассматривают убытки ракет РФ у границ Альянса

ракета
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Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что в НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они улетают в сторону территории Североатлантического альянса.

В НАТО рассматривается вопрос об уничтожении российских ракет, пролетающих в сторону территории стран Альянса

В НАТО анализируются различные концепции, в том числе, чтобы такие ракеты были сбиты, когда они находятся очень близко к границе НАТО — но это должно было произойти с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий — тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории НАТО, – сказал он.

По словам замминистра, Россия, направляя ракету через воздушное пространство Польши, хотела проверить прочность обороны и бдительность польских вооруженных сил.

Он подчеркнул, что агрессор не должен навязывать Альянсу какие-либо правила.

Он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических государств, ЕС начнет задавать определенный тон, когда речь идет о разрешении конфликта в Украине, - сказал Шейна.

Почему Польша не сбила российскую ракету, залетевшую на ее территорию

Представители польского командования в комментарии RMF24 отметили, что заранее знали, что выпущенная преступной армией РФ ракета, которая утром 24 марта пролетела над Люблинщиной, вернет в Украину.

Украинская противовоздушная оборона знает, что большинство российских ракет прилетают с востока или севера; защитники менее склонны ждать нападения с запада. Поэтому Российская Федерация намеренно маневрирует своими ракетами таким образом, чтобы они делали круг и поражали цели в Украине с запада, — отметил представитель оперативного командования Вооруженных сил подполковник Яцек Горышевский.

Он подчеркнул, что польским военным было известно, что ракета повернет в сторону Украины.

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