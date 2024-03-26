В НАТО рассматривают убытки ракет РФ у границ Альянса

В НАТО анализируются различные концепции, в том числе, чтобы такие ракеты были сбиты, когда они находятся очень близко к границе НАТО — но это должно было произойти с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий — тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории НАТО, – сказал он.