В НАТО рассматривают убытки ракет РФ у границ Альянса

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что в НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они улетают в сторону территории Североатлантического альянса.
В НАТО рассматривается вопрос об уничтожении российских ракет, пролетающих в сторону территории стран Альянса
По словам замминистра, Россия, направляя ракету через воздушное пространство Польши, хотела проверить прочность обороны и бдительность польских вооруженных сил.
Он подчеркнул, что агрессор не должен навязывать Альянсу какие-либо правила.
Почему Польша не сбила российскую ракету, залетевшую на ее территорию
Представители польского командования в комментарии RMF24 отметили, что заранее знали, что выпущенная преступной армией РФ ракета, которая утром 24 марта пролетела над Люблинщиной, вернет в Украину.
Он подчеркнул, что польским военным было известно, что ракета повернет в сторону Украины.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-