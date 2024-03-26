Польща заявила про переговори з Україною стосовно кризи на кордоні

Міністр аграрної політики України Микола Сольський в середу, 27 березня, проведе переговори з очільником аграрного міністерства Польщі Чеславом Секерським стосовно блокування польськими фермерами експорту української агропродукції.
Що відомо про переговори України та Польщі стосовно кризи на кордоні
Секерський зазначив, що 27 березня у Польщу має прибути українська делегація на чолі із міністром Сольським.
Заплановано спільне засідання урядів України та Польщі.
Секерський наголосив, що переговори з Україною "будуть складними", оскільки наша країна хоче збереження лібералізації торгівлі з Євросоюзом.
Що відомо про переговори
За словами заступника глави МЗС Польщі Анджея Шейни, під час зустрічі урядів Польщі та України у четвер, 28 березня, у Варшаві країни мають підписати протокол розбіжностей.
Він зазначив, що під час переговорів обговорюватимуться переважно військові та економічні питання.
Як розповів заступник глави МЗС Польщі на зустрічі також обговорюватимуть вступ України до Європейського союзу.
Він заявив, що помилкою попереднього уряду Польші була відмова від визнання суперечок у відносинах між країнами.
На його думку, відносини з Україною мають ґрунтуватися на конкретних діях, адже важливо, щоб "відбулася відлига польсько-українських відносин, щира розмова і переговори".
Шейна тако додав, що під час зустрічі також треба вирішити "певні історичні питання" між Польщею та Україною.
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