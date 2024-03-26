Польща заявила про переговори з Україною стосовно кризи на кордоні
Категорія
Політика
Дата публікації

Польща заявила про переговори з Україною стосовно кризи на кордоні

Польща
Джерело:  online.ua

Міністр аграрної політики України Микола Сольський в середу, 27 березня, проведе переговори з очільником аграрного міністерства Польщі Чеславом Секерським стосовно блокування польськими фермерами експорту української агропродукції. 

Що відомо про переговори України та Польщі стосовно кризи на кордоні

Секерський зазначив, що 27 березня у Польщу має прибути українська делегація на чолі із міністром Сольським.

Заплановано спільне засідання урядів України та Польщі.

Завтра ми зустрічаємося в незвичайній формі. Тому що крім українських та польських міністрів сільського господарства, заступників міністрів, радників будуть присутні представники асоціацій виробників різних рослин. Ми хочемо, щоб цей діалог спустився на рівень виробників, — підкреслив польський міністр.

Секерський наголосив, що переговори з Україною "будуть складними", оскільки наша країна хоче збереження лібералізації торгівлі з Євросоюзом.

Що відомо про переговори

За словами заступника глави МЗС Польщі Анджея Шейни, під час зустрічі урядів Польщі та України у четвер, 28 березня, у Варшаві країни мають підписати протокол розбіжностей.

Він зазначив, що під час переговорів обговорюватимуться переважно військові та економічні питання.

Домінуватимуть питання озброєнь, економічні питання, зокрема сільського господарства та розв'язання тих питань, які все ще залишаються актуальними, - підкреслив Шейна.

Як розповів заступник глави МЗС Польщі на зустрічі також обговорюватимуть вступ України до Європейського союзу.

Питання, які, на мою думку, вже мають бути обговорені - це питання вступу. Тому що Україна вже перебуває на просунутому етапі переговорів, і ми готові допомогти Україні у цьому, - підкреслив Шейна.

Він заявив, що помилкою попереднього уряду Польші була відмова від визнання суперечок у відносинах між країнами.

Потрібно буде чесно сказати, де ми можемо допомогти, а де потрібно скласти протоколи розбіжностей. Найбільшою помилкою уряду "Права і справедливості" було те, що він обманював поляків і, напевно, самих себе, що не було проблем, наприклад, з сільськогосподарською продукцією, - зазначив польський урядовець.

На його думку, відносини з Україною мають ґрунтуватися на конкретних діях, адже важливо, щоб "відбулася відлига польсько-українських відносин, щира розмова і переговори".

Шейна тако додав, що під час зустрічі також треба вирішити "певні історичні питання" між Польщею та Україною.

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