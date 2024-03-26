Лукашенко заговорив про вторгнення Білорусі у Польщу та Литву

26 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко обговорив можливий напад на Сувалкський коридор. Що важливо розуміти, це розташована між Білоруссю та Калінінградською областю РФ ділянка території Литви й Польщі.

Білорусь може напасти на Польщу та Литву

Білоруські пропагандисти опублікували фрагмент розмови Лукашенка й командувача Північно-Західного оперативного командування Александра Науменка.

Що цікаво, під час відео нелегітимний президент РБ весь час тримає білого шпіца.

Також він почав цікавитися у військових шириною Сувалкського коридору, про який "весь час вони (ймовірно, мається на увазі Литва. — ред.) варнякають".

Даремно вони себе так поводять. Але зараз тобі доведеться протистояти балтійським республікам… І частину Польщі ти прихоплюєш, — сказав Лукашенко, дізнавшись ширину коридору (42 кілометри по прямій). Поширити

Окрім того, білоруський диктатор почав цікавитися у військового командувача, чи зможе він утримати цю територію "своїми військами".

За словами Науменка, "всі дії сплановані, питання бойової готовності відпрацьовуються, особовий склад готується".

Що важливо розуміти, "перешийок" між основною частиною РФ та її ексклавом — Сувалкський коридор — вважається дуже ймовірним місцем удару у разі потенційної війни Росії проти східних членів НАТО.

Як Литва реагує на погрози Білорусі

Варто зазначити, що це вже не вперше офіційний Мінські виступає з публічними погрозами на адресу Литви.

Ще у жовтні 2023 року перший заступник секретаря білоруської Ради безпеки Павло Муравейко закликав "пробити коридор" до Калінінградської області РФ.