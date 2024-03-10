Командир Полку Каліновського вперше розкрив чисельність білоруського підрозділу ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Командир Полку Каліновського вперше розкрив чисельність білоруського підрозділу ЗСУ

Полк імені Кастуся Каліновського
Джерело:  online.ua

У березні 2022 року з членів тактичної групи “Білорусь”, учасників “Білого легіону”, “Молодого фронту” й інших добровольців уперше було сформовано Полк імені Кастуся Каліновського. Командир Полку Денис Прохоров на позивний “Кит” у інтерв’ю online.ua розповів, що його чисельність сягає майже 5 тисяч бійців.

Що важливо знати про Полк імені Кастуся Каліновського

Полк, який очолює “Кит”, вирішили назвати на честь Кастуся Каліновського — одного з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії у 1863 році, національного героя Білорусі.

Протягом двох років повномасштабної війни воїни батальйону встигли набратися бойового досвіду.

Як зазначає Денис Прохоров, станом на сьогодні це професійні військові, які знають, як максимально якісно виконати свою роботу.

Зі звичайних цивільних вони змогли перетворитися на справжніх воїнів.

Полк Калиновського складається переважно з білорусів та налічує трохи менше 5 тисяч бійців. Крім цього, у підрозділі імені Костюшка, що у складі Полку, є добровольці зі всього світу — поляки, канадці та французи.

Денис “Кит” Прохоров

Денис “Кит” Прохоров

Командир Полку імені Кастуся Каліновського

Чому тисячі білорусів вирішили воювати за Україну

За словами Денис Прохорова, він та його бійці вирішили стати на захист України після нападу РФ, оскільки знають, що у нас спільний ворог.

Ба більше, вони усвідомлюють, що російська імперія сама по собі нікуди не дінеться й РФ ніколи не зупиниться на півдорозі.

Від того, як швидко ми впораємося з ворогом, залежить те, як швидко білоруси зможуть повернутися на свою батьківщину. У нас є гасло: “Ми звільняємо Білорусь через визволення України”, — наголошує Командир Полку Каліновського.

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