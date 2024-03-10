Командир Полку імені Кастуся Калиновського Денис “Кит” Прохоров у інтерв’ю online.ua розповів, чого очікувати від білоруського народу, коли Україна остаточно розгромить армію РФ.

Білоруси можуть скинути режим Лукашенка

Попри те, що російська армія атакувала північ України з території Білорусі, більшість білорусів чекають перемогу українського народу у цій загарбницькій війні, адже вони не забули 2020 рік, коли намагалися повалити режим диктатора Олександра Лукашенка.

Сподіваюсь у білоруського народу буде шанс остаточно скинути владу Лукашенка та повернути свої землі, культуру, мову. Достатньо тільки іскри для того, щоб усе знову спалахнуло. Денис “Кит” Прохоров Командир Полку імені Кастуся Калиновського

Денис “Кит” Прохоров нагадує, що 4 роки тому у РБ відбувалися вибори, під час яких офіційний Мінськ начхав на голос народу.

Режим Лукашенка тоді захопив владу над країною шляхом вбивства та насильства.

На переконання командира Полку імені Кастуся Калиновського, 2020 рік для білорусів — це не спроба революції, а спроба висловити свою ідею.

Як відомо, саме тоді люди вийшли під біло-червоно-білими прапорами та казали: “Ми не погоджуємося, поверніть наші голоси”. Народ був загнаний та побитий, — розповідає Денис “Кит” Прохоров. Поширити

Білоруси не були готові до війни з Росією

Що важливо розуміти, у 2020 році білоруський народ розраховував на цивілізованість, а побачив кровожерливого дикуна, яка зробить все, щоб не втратити владу.

Командир Полку імені Кастуся Калиновського зазначає, що тоді Лукашенко сподівався на допомогу Путіна.

Ба більше, як відомо, були підготовлені регулярні війська РФ на кордоні з Білоруссю для того, щоб моніторити ситуацію.