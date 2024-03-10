Хватит искры. Как будут развиваться события в Беларуси — командир Полка Калиновского
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Мир
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Хватит искры. Как будут развиваться события в Беларуси — командир Полка Калиновского

протесты в Беларуси
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Источник:  online.ua

Командир Полка имени Кастуся Калиновского Денис “Кит” Прохоров в интервью online.ua рассказал, чего ожидать от белорусского народа, когда Украина окончательно разгромит армию РФ.

Беларусы могут свергнуть режим Лукашенко

Несмотря на то, что российская армия атаковала север Украины с территории Беларуси, большинство беларусов ждут победу украинского народа в этой захватнической войне, ведь они не забыли 2020 год, когда пытались свергнуть режим диктатора Александра Лукашенко.

Надеюсь, у беларусского народа будет шанс окончательно свергнуть власть Лукашенко и вернуть свои земли, культуру, язык. Достаточно только искры для того, чтобы все снова вспыхнуло.

Денис "Кит" Прохоров

Денис "Кит" Прохоров

Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Денис "Кит" Прохоров напоминает, что 4 года назад в РБ проходили выборы, во время которых официальный Минск наплевал на голос народа.

Режим Лукашенко тогда захватил власть над страной путём убийств и насилия.

По убеждению командира Полка имени Кастуся Калиновского, 2020 год для беларусов — это не попытка революции, а попытка высказать свою идею.

Как известно, тогда люди вышли под бело-красно-белыми флагами и говорили: "Мы не соглашаемся, верните наши голоса". Народ был загнан и избит, — рассказывает Денис “Кит” Прохоров.

Беларусы не были готовы к войне с Россией

Что важно понимать, в 2020 году беларусский народ рассчитывал на цивилизованность, а увидел кровожадного дикаря, который сделает все, чтобы не потерять власть.

Командир Полка имени Кастуся Калиновского отмечает, что тогда Лукашенко надеялся на помощь Путина.

Более того, как известно, были подготовлены регулярные войска РФ на границе с Беларусью для того, чтобы мониторить ситуацию.

Если бы вдруг что-то пошло не так, Беларусь, возможно, встретила бы военные действия на своей территории. И здесь вопрос: был ли готов беларусский народ к такому. Почему у беларусов не получилось? Потому что не было попытки революции. А были ли беларусы готовы к войне? Не все могут ответить на это.

Денис "Кит" Прохоров

Денис "Кит" Прохоров

Командир Полка имени Кастуся Калиновского

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