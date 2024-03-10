Готуйтеся. Командир Полку Калиновського записав звернення до білорусів — відео
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Готуйтеся. Командир Полку Калиновського записав звернення до білорусів — відео

Білоруси
Джерело:  online.ua

Денис Прохоров на позивний “Кит” — командир Полку імені Кастуся Калиновського. Під час інтерв’ю online.ua він вирішив звернутися з потужним закликом до всього білоруського народу.

Білоруси чекають на перемогу України

За словами командира Полку Калиновського, білоруси готові відстоювати свою незалежність перед Росією.

Однак громадяни РБ чудово усвідомлюють, що фальстарт не можна робити.

Спочатку режим Путіна повинен впасти, щоб Лукашенко не зміг розраховувати на допомогу РФ.

Білоруси, далеко не все втрачено. Я знаю, що для багатьох з вас наш підрозділ є надією. Нехай вона не згасає. Ми не сидимо на місці, склавши руки, а готуємось, здобуваємо військовий досвід та нарощуємо професіоналів. Усе для того, щоб підняти прапор свободи.

Денис “Кит” Прохоров

Денис “Кит” Прохоров

Командир Полку імені Кастуся Калиновського

Денис Прохоров наголошує, що він так бійці його полку ніякі не фашисти, хоча так їх намагається змалювати команда Лукашенка.

Командир Полку Калиновського записав звернення до білорусів

Що важливо розуміти, Полк імені Кастуся Калиновського був створений не лише для того, щоб захищати Україну від російської агресії, а й для того, щоб звільнити Білорусь від диктатури та провести чесні вибори.

Саме тому Денис “Кит” Прохоров вирішив особисто звернутися до білоруського народу.

Лукашенко заплатить за вчинене на народному суді. Якщо у вас є можливість виїжджати та приєднуватись до нашого підрозділу, — ми вас чекаємо. Не дивіться “зомбоящик”, там нічого хорошого не показують. Читайте перевірені джерела інформації. І по можливості готуйтеся. Ваша підтримка — це наша боєздатність тут, — наголосив командир Полку імені Кастуся Калиновського.

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