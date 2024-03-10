Готовьтесь. Командир Полка Калиновского записал обращение к беларусам — видео

Денис Прохоров на позывной "Кит" — командир Полка имени Кастуся Калиновского. Во время интервью online.ua он решил обратиться с мощным призывом ко всему беларусскому народу.

Беларусы ждут победы Украины

По словам командира Полка Калиновского, беларусы готовы отстаивать свою независимость перед Россией.

Однако граждане РБ прекрасно осознают, что фальстарт нельзя делать.

Сначала режим Путина должен упасть, чтобы Лукашенко не мог рассчитывать на помощь РФ.

Беларусы, далеко не все потеряно. Я знаю, что для многих из вас наше подразделение является надеждой. Пусть она не угасает. Мы не сидим на месте, сложа руки, а готовимся, получаем военный опыт и наращиваем профессионалов. Все для того, чтобы поднять флаг свободы. Денис "Кит" Прохоров Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Денис Прохоров отмечает, что он и бойцы его полка никакие не фашисты, хотя так их пытается изобразить команда Лукашенко.

Командир Полка Калиновского записал обращение к беларусам

Что важно понимать, Полк имени Кастуся Калиновского был создан не только для того, чтобы защищать Украину от российской агрессии, но и для того, чтобы освободить Беларусь от диктатуры и провести честные выборы.

Именно поэтому Денис “Кит” Прохоров решил лично обратиться к белорусскому народу.