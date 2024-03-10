Командир Полку Каліновського назвав свій найбільший страх — відео
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Командир Полку Каліновського назвав свій найбільший страх — відео

Денис Прохоров
Джерело:  online.ua

Денис Прохоров на позивний “Кит” — командир Полку імені Кастуся Каліновського — під час інтерв’ю online.ua розповів, що не боїться втратити життя на війні.

Який найбільший страх командира Полку Каліновського

Як розповів Денис Прохоров, раніше він боявся прожити марне життя, проте зараз цей страх зник, адже командир вважає, що вже щось зробив.

Якщо говорити про страх втратити життя на завданні, то є більше сум, що це може статися. Звісно, хотілося б довше пожити. Це нормально.

Денис “Кит” Прохоров

Денис “Кит” Прохоров

Командир Полку імені Кастуся Каліновського

Денис Прохоров наголошує, що немає людей, які взагалі нічого не бояться.

Навіть, коли думаєш про укриття під час бойового завдання, керуєшся страхом померти. У тебе включаються всі захисні механізми, — поділився командир командир Полку імені Кастуся Каліновського.

Командир Полку Каліновського назвав свою мотивацію воювати за Україну

Денис Прохоров розповів, що майже 10 років не був у Білорус тому він хотів б побачити свою країну, рідних — це основна мотивація, яка змушує його воювати.

У 2019 році командир офіційно став громадянином України.

Окрім цього командир поділився, що чекає того моменту, коли зможе спокійно їздити до себе на батьківщину.

Хочу, щоб наші народи мали дружні стосунки. Щоб Україна знала, що Білорусь не пустить російські війська через свою територію, — розповів Денис “Кит” Прохоров.

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