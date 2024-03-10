Командир Полку Каліновського назвав свій найбільший страх — відео

Денис Прохоров на позивний “Кит” — командир Полку імені Кастуся Каліновського — під час інтерв’ю online.ua розповів, що не боїться втратити життя на війні.
Який найбільший страх командира Полку Каліновського
Як розповів Денис Прохоров, раніше він боявся прожити марне життя, проте зараз цей страх зник, адже командир вважає, що вже щось зробив.
Денис Прохоров наголошує, що немає людей, які взагалі нічого не бояться.
Командир Полку Каліновського назвав свою мотивацію воювати за Україну
Денис Прохоров розповів, що майже 10 років не був у Білорус тому він хотів б побачити свою країну, рідних — це основна мотивація, яка змушує його воювати.
У 2019 році командир офіційно став громадянином України.
Окрім цього командир поділився, що чекає того моменту, коли зможе спокійно їздити до себе на батьківщину.
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