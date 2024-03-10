Командир Полка Калиновского назвал свой самый большой страх — видео

Денис Прохоров на позывной "Кит" — командир Полка имени Кастуся Калиновского — во время интервью online.ua рассказал, что не боится потерять жизнь на войне.

Какой величайший страх командира Полка Калиновского

Как рассказал Денис Прохоров, раньше он боялся прожить бесполезную жизнь, однако сейчас этот страх исчез, ведь командир считает, что уже что-то сделал.

Если говорить о страхе потерять жизнь на задании, то есть больше печали, что это может произойти. Конечно, хотелось бы подольше пожить. Это нормально. Денис "Кит" Прохоров Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Денис Прохоров отмечает, что нет людей, вообще ничего не боящихся.

Даже когда думаешь об укрытиях во время боевого задания, руководствуешься страхом умереть. В тебя включаются все защитные механизмы, – поделился командир командир Полка имени Кастуся Калиновского. Поделиться

Командир Полка Калиновского назвал свою мотивацию воевать за Украину

Денис Прохоров рассказал, что почти 10 лет не был у Белоруссии, поэтому он хотел бы увидеть свою страну, родных — это основная мотивация, которая заставляет его воевать.

В 2019 году командир официально стал гражданином Украины.

Кроме того, командир поделился, что ждет того момента, когда сможет спокойно ездить к себе на родину.