Мечтаю кричать "Жыве Беларусь!" в Минске — Командир Полка Калиновского Денис «Кит» Прохоров

Командир полка Калиновского рассказал в интервью online.ua, почему белорусы встали на защиту Украины, чего боится Лукашенко, почему Европа не понимает гибридную оккупацию Беларуси, что делает Путин для уничтожения других народов, к чему приведет заморозка войны и что нужно белорусам, чтобы вернуть себе свободу.

Полк, который возглавляет "Кит", назван в честь Кастуся Калиновского — одного из лидеров Январского восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против Российской империи в 1863 году, национального героя Беларуси.

Денис Прохоров на позывной "Кит" — командир Полка имени Кастуся Калиновского. В марте 2022 года этот батальон был сформирован из членов тактической группы "Беларусь", участников "Белого легиона" и "Молодого фронта" и других добровольцев. Сегодня Полк Калиновского состоит преимущественно из белорусов и насчитывает около 5 тысяч личного состава.

Враг не оставит все на полпути

За два года широкомасштабной войны бойцы Полка имени Кастуся Калиновского набрались боевого опыта. Сейчас это профессиональные военные, которые выполняют поставленные им задачи. И уже нельзя о них сказать, что это гражданские, которыми они были еще два года назад.

Полк Калиновского состоит преимущественно из белорусов и насчитывает немногим менее 5 тысяч бойцов. Кроме этого, в подразделении имени Костюшко в составе Полка есть добровольцы со всего мира — поляки, канадцы и французы. Денис «Кит» Прохоров Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Мотивация бойцов Полка Калиновского участвовать в войне против России — понимание того, что у нас общий враг.

Российская империя сама по себе никуда не денется. Амбиции у врага очень велики. Вряд ли враг оставит все на полпути. Поделиться

От того, как быстро мы справимся с врагом, зависит, как быстро белорусы смогут вернуться на свою родину. У нас есть лозунг: "Мы вызволяем Беларусь через освобождение Украины".

Мотивация "Кита" воевать за Украину

Я почти 10 лет не был в Беларуси. Хотелось бы увидеть свою страну, родных — это основная мотивация, заставляющая меня вставать и что-то делать в этом направлении.

В 2019 году я официально стал гражданином Украины. За это время уже влился в коллектив Украины. Мне нравится — и культура, и люди, и язык.

Однако мои корни белорусские, поэтому я жду того момента, когда смогу спокойно на выходные ездить к себе на родину. Хотел бы побывать на своих местах — это невероятные флешбеки.

Хочу, чтобы у наших народов были дружеские отношения. Чтобы Украина знала, что Беларусь не пустит российские войска через свою территорию. Денис «Кит» Прохоров Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Россияне в первую очередь уничтожают культуры других народов

Весь мир должен понимать, что Россия ставит своей целью уничтожение культурных ценностей народов. Если взять Украину, то они как только украинцев не называют — фашистами, бандеровцами, но только не украинцами.

Они не хотят принимать то, что на самом деле существует украинская нация, как белорусская, так и польская. Они считают, что это часть великой России.

Если они начнут побеждать, то первое, что сделают, уничтожат культуру народа.

Россия в плане культурно-народного обогащения — это бедная страна. Возможно, они ставят своей целью возродить СССР. Денис «Кит» Прохоров Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Думают, что Россия — пуп земли, и вокруг них все должны поклоняться. У россиян это столетиями не проходит.

В Европе войны не чувствуют

Белорусы помогают нашему подразделению с самого начала его создания и теперь продолжают. Наша задача еще не закончена — враг существует, поэтому поддержка неравнодушных людей важна. Фронт — это огромная пропасть, где все материальное уничтожается.

Я недавно был в Польше, Литве, Чехии и Германии, чтобы поблагодарить людей и напомнить, что мы нуждаемся в их поддержке. Также ехал за границу, чтобы напомнить о войне, потому что в Европе ее не чувствуют.

От победы над общим врагом — Российской империей, — зависит жизнь каждого украинца.

На этом этапе мы не можем строить планы. В Европе не понимают, как это — специально снимать квартиру поближе к выезду из города, если вдруг придется уезжать. Это не жизнь, а бета-версия.

Победа над Российской империей даст то, что дано нам при рождении — жить свободно. Война закончится, когда мы поймем, что никто, кроме нас, ее не завершит. Каждому нужно действовать, чтобы победить. Поделиться

Страшно прожить жизнь бесполезно

Раньше я боялся прожить бесполезную жизнь. Просуществовать, так ничего и не сделав. Теперь этот страх исчез, потому что считаю: уже что-то сделал. Денис «Кит» Прохоров Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Если говорить о страхе потерять жизнь на задании, то есть больше сожаления, что это может произойти. Конечно, хотелось бы подольше пожить. Это нормально.

Я считаю, что нет людей, вообще ничего не боящихся. Даже когда думаешь об укрытиях во время боевого задания, руководствуешься страхом умереть. В тебя включаются все защитные механизмы.

Без юмора на войне тяжело

В 2016 году в Марьинке солдаты армии РФ начали обстреливать село. Мы с ребятами решили пойти в то направление, где были прилеты, чтобы убедиться, что раненых нет.

Рядом находилось небольшое кладбище. Собираемся уже уходить, и начинается вторая фаза прилетов. И такая картина: мы разбегаемся, падаем в эти могилы, прямо у памятников людей.

Я на секунду отдаю себе отчет, что сейчас нахожусь на кладбище, поэтому далеко ходить не надо, сразу здесь и… Все-таки мы перебежками перешли к базе, и все прошло. Таких историй у меня достаточно. Война — это серьезная вещь, но и здесь находится место для веселых ситуаций.

Без юмора на войне очень тяжело. Это держит, особенно, ребят, постоянно находящихся на фронте.

Хочу, чтобы россияне проснулись

Хотелось бы, чтобы Россия распалась на минигосударства. Это зависит от нашего стремления уничтожить дееспособность "махины" под названием Российская империя.

Как только рашка не сможет воплощать свои планы в реальность и не сможет обновлять военный потенциал, — надеюсь, что начнут восстание внутри России. Хочу, чтобы россияне проснулись.

Выйдите 10, 15, 500 тысяч человек и скажите, что вас не устраивает государство под этим карликом. И то, что сейчас происходит геноцид в Украине. Соберитесь и сделайте что-нибудь. Скажите свою позицию, не ту, которую транслируют по телевизору, а свою. Поделиться

Аппарат Российской Федерации держится на угнетении и тотальном контроле. Что-то похожее и в Беларуси. К сожалению, у них пока хватает сил, чтобы контролировать ситуацию в стране. У них большой мобилизационный ресурс. Тем не менее, и проблемы с обновлением техники и мотивацией личного состава.

Народ не согласится на перемирие

Добровольцы с 2014 года знают, что замороженный конфликт приведет к новым атакам и жертвам.

Если дать России передышку, то она за это время обновит свой военный потенциал. И пойдет снова в наступление. Денис «Кит» Прохоров Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Мне неизвестно, что решает власть Украины. Как и непонятно, что в голове у Путина. Однако можно предугадать действия человека, который смотрит на тебя диким взглядом с ножом в руке.

Во всяком случае, я отталкиваюсь от мнения народа, который не соглашается на перемирие. Просто представьте, сколько жизней унесла эта война. Как объяснить перемирие потерявшим близких людей.

Для них, как и для меня, победой станет полная недееспособность Российской империи. Только тогда мы сможем выдохнуть. В этом вопросе должна быть заинтересована не только Украина, но и мир.

Белорусам достаточно только искры

Белорусы ждут победы Украины, ведь они помнят 2020 год. Надеюсь, у белорусского народа будет шанс окончательно свергнуть власть Лукашенко и вернуть свои земли, культуру, язык.

Достаточно только искры для того, чтобы все снова вспыхнуло. Поделиться

В 2020 году были выборы, люди проголосовали — их не услышали. Проигнорировали голос народа и захватили власть над страной путём убийства и насилия. 2020 год для белорусов — это не попытка революции, а попытка высказать свою идею.

Люди вышли под бело-красно-белыми флагами и говорили: "Мы не соглашаемся, верните наши голоса". Народ был загнан и избит.

Белорусы надеялись на цивилизованность, а увидели кровожадного дикаря.

Тогда Лукашенко надеялся на помощь Путина. Были подготовлены регулярные войска РФ на границе с Белоруссией для того, чтобы мониторить ситуацию. Если бы вдруг что-то пошло не так, Беларусь, возможно, встретила бы военные действия на своей территории.

И здесь вопрос, был ли готов белорусский народ к такому.

Почему у белорусов не получилось? Ибо не было попытки революции. А были ли белорусы готовы к войне? Не все могут ответить на это. Денис «Кит» Прохоров Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Беларусь оккупирована режимом Путина

Власти Беларуси — это ублюдки, считающие, что им все сойдет с рук, поэтому могут делать все, что хотят. Они плевали на мораль, ценности и людей. Им не важно, кто и чего хочет.

А важно только свое благополучие и остаться в истории, даже с плохой стороны. Это повернутые на власти и безумные люди.

Лукашенко не раз говорил, что не будет держаться за кресло синими пальцами. Мне кажется, у него уже черные пальцы от того, как он за него держится. Поделиться

Справедливости ради, я, как белорус, понимаю, что где-то есть и вина белорусского народа в этом тоже. Поэтому, учитывая все эти события, я не хочу быть таким отцом, который молчит.

Потому что молчание родителей — рабство детей. Я не хочу рабства для детей. Вот поэтому я не молчу. Поделиться

Белорусы закрыты на своей территории. Они не могут сказать свое слово. За рисунок трезубца на стене лишают свободы на 10 лет. Донат на ВСУ в размере 5 долларов — 6 лет лишения свободы.

Беларусь оккупирована путинским и лукашенковским режимом. Это так называемая гибридная оккупация. Трудно объяснить ее Европе.

Если будет наступление из Беларуси

Очень большой процент белорусских регулярных военных не поддерживают войну против Украины. Какая-то часть может стать теми амебными существами: “Ну, мне же сказали идти умирать, так я и пошел…”.

Однако большинство регулярной армии Беларуси не поддерживают преступные приказы из “рашки”.

Поэтому Лукашенко не доверяет регулярным войскам, потому что в конце концов понимание того, что нападение России на Украину неправильно, у белорусов есть.

В случае преступных приказов нападения на Украину большое количество белорусских военных настроено становиться в ряды Полка Калиновского. Поэтому мы посылали методички, как правильно это делать.

Наш батальон получил зеленый свет на то, если начнется наступление из Беларуси — мы первыми выезжаем туда, и встречаем этих нелюдей, небелорусов. Кто-то пополнит наши ряды, а кто-то останется в земле. Денис «Кит» Прохоров Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Мечтаю кричать "Жыве Беларусь!" в Минске

Победа Украины для меня означает возвращение территорий, распад России на минигосударства, огромную буферную зону с территорией Украины. Также полное возмещение репараций Украине.

К сожалению, для людей, потерявших своих близких, никакие возмещения боль не облегчат. Поделиться

Новая власть [тех минигосударств] должна понимать: россияне должны возмещать потери моральные и материальные.

Например, “Мы, как народ Российской Федерации, должны перед вами. И, пожалуйста, примите нашу помощь. Это минимум, что мы можем дать вам. Только тогда мы будем говорить о справедливости.

После победы Украины, у нас будет наша главная цель — освобождение Беларуси. Я буду направлять все усилия для того, чтобы это произошло. Где бы я ни жил, Беларусь всегда в сердце.

Каждый раз, когда я кричу "Слава Украине!" и "Героям слава!", — мечтаю о том, что буду кричать "Жыве Беларусь!" на улицах родины.

Обращение к белорусам от "Кита"

Белорусы готовы отстаивать свою независимость перед Россией. Однако понимают, что фальстарт нельзя делать. Российская империя должна пасть, чтобы Лукашенко не мог рассчитывать на помощь РФ.

Белорусы, далеко не все потеряно. Я знаю, что для многих из вас наше подразделение является надеждой. Пусть она не угасает. Мы не сидим на месте, сложа руки, а готовимся, получаем военный опыт и наращиваем профессионалов. Все для того, чтобы поднять флаг свободы. Денис «Кит» Прохоров Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Мы не фашисты, как выставляет нас власть Лукашенко. Идем, чтобы освободить Беларусь от его власти и провести честные выборы. Лукашенко заплатит за совершенное в народном суде.