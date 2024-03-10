В марте 2022 года из членов тактической группы "Беларусь", участников "Белого легиона", "Молодого фронта" и других добровольцев впервые был сформирован Полк имени Кастуся Калиновского. Командир Полка Денис Прохоров на позывной “Кит” в интервью online.ua рассказал, что его численность достигает почти 5 тысяч бойцов.

Что важно знать о Полке имени Кастуся Калиновского

Полк, возглавляемый "Китом", решили назвать в честь Кастуся Калиновского — одного из лидеров Январского восстания беларусов, поляков, литовцев и украинцев против Российской империи в 1863 году, национального героя Беларуси.

В течение двух лет полномасштабной войны воины батальона успели набраться боевого опыта.

Как отмечает Денис Прохоров, по состоянию на сегодняшний день это профессиональные военные, которые знают, как максимально качественно выполнить свою работу.

Из обычных гражданских они смогли превратиться в настоящих воинов.

Полк Калиновского состоит преимущественно из беларусов и насчитывает почти 5 тысяч бойцов. Кроме этого, в подразделении имени Костюшко в составе Полка есть добровольцы со всего мира — поляки, канадцы и французы. Денис "Кит" Прохоров Командир Полка имени Кастуся Калиновского

Почему тысячи беларусов решили воевать за Украину

По словам Денис Прохорова, он и его бойцы решили встать на защиту Украины после нападения РФ, поскольку знают, что у нас общий враг.

Более того, они осознают, что российская империя сама по себе никуда не денется, и РФ никогда не остановится на полпути.