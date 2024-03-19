ЄС введе мито на імпорт російського та білоруського зерна — FT

Європейський Союз готується запровадити мита на імпорт російського та білоруського зерна, аби втишити протест фермерів та задовольнити заклики деяких країн-членів.

Що відомо про мито ЄС на імпорт російського та білоруського зерна

Як зазначається, Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти, отримані від них.

Ідеться про мито у розмірі 95 євро за тонну зернових.

Мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ. Росія може вжити заходів у відповідь, але вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, і багато європейських компаній у цьому секторі пішли з країни за останні роки.

У 2023 році країни ЄС імпортували з Росії продукції на загальну суму 2,7 млрд євро, що на 2% більше як порівняти з 2021 роком. З Росії до ЄС імпортують всі види продовольчої та сільськогосподарської продукції — рибу, крупи, корми для тварин, а також молочні продукти, кондитерські вироби з цукру та інше.

У Литві закликали заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі на рівні ЄС

14 березня у Сеймі Литви ухвалили резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур.

У ній парламентарі звертаються до Європейської комісії з проханням терміново розробити законопроєкт про заборону імпорту зерна російського та білоруського походження до ЄС, а інші євроінституції — підтримати таку заборону.

Наступного тижня, як очікується, Європейська комісія представить пропозицію щодо обмежень на імпорт зерна з Росії та Білорусі на тлі протестів європейських фермерів та закликів України піти на цей крок.

Однак повного ембарго в ЄС хочуть уникнути, побоюючись глобального коливання цін і негативного впливу на бідніші країни світу.