ЕС введет пошлину на импорт российского и белорусского зерна – FT

Европейский Союз готовится ввести пошлины на импорт российского и белорусского зерна, чтобы утишить протест фермеров и удовлетворить призывы некоторых стран-членов.

Что известно о пошлинах ЕС на импорт российского и белорусского зерна

Как отмечается, тарифы в размере 50% также будут установлены на семена масличных культур и продукты, полученные от них.

Речь идет о пошлине в размере 95 евро за тонну зерновых.

Таможенная пошлина будет установлена на максимальном уровне, разрешенном правилами ВТО. Россия может принять ответные меры, но она уже запретила большую часть импорта продовольствия из ЕС, и многие европейские компании в этом секторе ушли из страны за последние годы.

В 2023 году страны ЕС импортировали из России продукции на общую сумму 2,7 млрд евро, что на 2% больше по сравнению с 2021 годом. Из России в ЕС импортируют все виды продовольственной и сельскохозяйственной продукции — рыбу, крупы, корма для животных, а также молочные продукты, кондитерские изделия из сахара и прочее.

В Литве призвали запретить импорт зерна из РФ и Белоруссии на уровне ЕС

14 марта в Сейме Литвы было принято резолюцию с призывом запретить на европейском уровне импорт российских и белорусских зерновых культур.

В ней парламентарии обращаются в Европейскую комиссию с просьбой срочно разработать законопроект о запрете импорта зерна российского и белорусского происхождения в ЕС, а другие евроинституции поддержать такой запрет.

На следующей неделе, как ожидается, Европейская комиссия представит предложение об ограничении импорта зерна из России и Беларуси на фоне протестов европейских фермеров и призывов Украины пойти на этот шаг.

Однако полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цен и негативного влияния на более бедные страны мира.