Чехия предложит ЕС официально запретить импорт зерна из РФ и Беларуси

Чехия на следующей неделе на заседании Европейского совета предложит запретить импорт российского и белорусского зерна в Евросоюз.

Запрет импорта зерна из РФ и Беларуси в ЕС

Мы будем настаивать на том, чтобы зерновые и масличные были в списке санкций и не путешествовали в Европу, — сказал министр сельского хозяйства Марек Выборный. Поделиться

Премьер-министр Петр Фиала представит позицию Чехии на заседании Европейского Совета на следующей неделе.

По данным Евростата, в прошлом году в ЕС из России было импортировано 1,5 млн. тонн зерна, что больше, чем до войны в Украине.

Нет никаких причин, почему мы должны поддерживать агрессора, покупая российское зерно в Европе, — добавил Выборный. Поделиться

По словам министра, нет угрозы кардинального роста цен на продукты после возможного запрета импорта российского зерна.

Чехия имеет излишки на экспорт, излишки были во всем мире, — отметил министр. Поделиться

В Литве призвали запретить импорт зерна из РФ и Беларуси на уровне ЕС

14 марта в Сейме Литвы было принято резолюцию с призывом запретить на европейском уровне импорт российских и белорусских зерновых культур.

В ней парламентарии обращаются к Европейской комиссии с просьбой срочно разработать законопроект о запрете импорта зерна российского и белорусского происхождения в ЕС, а другие евроинституции поддержать такой запрет.

На следующей неделе, как ожидается, Европейская комиссия представит предложение об ограничении импорта зерна из России и Беларуси на фоне протестов европейских фермеров и призывов Украины пойти на этот шаг.

Однако полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цен и негативного влияния на более бедные страны мира.