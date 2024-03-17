Чехия предложит ЕС официально запретить импорт зерна из РФ и Беларуси

Чехия на следующей неделе на заседании Европейского совета предложит запретить импорт российского и белорусского зерна в Евросоюз.
Запрет импорта зерна из РФ и Беларуси в ЕС
Премьер-министр Петр Фиала представит позицию Чехии на заседании Европейского Совета на следующей неделе.
По данным Евростата, в прошлом году в ЕС из России было импортировано 1,5 млн. тонн зерна, что больше, чем до войны в Украине.
По словам министра, нет угрозы кардинального роста цен на продукты после возможного запрета импорта российского зерна.
В Литве призвали запретить импорт зерна из РФ и Беларуси на уровне ЕС
14 марта в Сейме Литвы было принято резолюцию с призывом запретить на европейском уровне импорт российских и белорусских зерновых культур.
В ней парламентарии обращаются к Европейской комиссии с просьбой срочно разработать законопроект о запрете импорта зерна российского и белорусского происхождения в ЕС, а другие евроинституции поддержать такой запрет.
На следующей неделе, как ожидается, Европейская комиссия представит предложение об ограничении импорта зерна из России и Беларуси на фоне протестов европейских фермеров и призывов Украины пойти на этот шаг.
Однако полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цен и негативного влияния на более бедные страны мира.
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