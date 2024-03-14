В Литве призвали запретить импорт зерна из РФ и Белоруссии на уровне ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

В Литве призвали запретить импорт зерна из РФ и Белоруссии на уровне ЕС

зерно
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Источник:  LRT

Сейм Литвы 14 марта принял резолюцию с призывом запретить на европейском уровне импорт российских и белорусских зерновых культур.

Что предлагают в Литве по импорту зерна из РФ и Беларуси

За резолюцию единогласно проголосовали 107 депутатов литовского Сейма.

В ней парламентарии обращаются к Европейской комиссии с просьбой срочно разработать законопроект о запрете импорта зерна российского и белорусского происхождения в ЕС, а другие евроинституции поддержать такой запрет.

Также литовский Сейм просит Еврокомиссию обеспечить сотрудничество и координацию между государствами-членами ЕС с целью эффективного и единообразного применения этого запрета на всей территории Евросоюза.

Отдельно резолюция предлагает рассмотреть возможность запрета импорта в ЕС пищевых продуктов российского и белорусского происхождения, а при необходимости регулирования потоков сельскохозяйственной продукции использовать украинскую продукцию.

В случае неблагоприятных рыночных цен Еврокомиссии предлагается использовать систему интервенций для закупки излишков зерновых в Украине, что позволит поддержать цены на зерновые и гарантировать доходы производителей.

Еврокомиссия предложит ограничить импорт зерна из РФ и Белоруссии

Европейская комиссия на следующей неделе, как ожидается, представит предложение о количественных ограничениях на импорт зерна из России и Беларуси на фоне протестов европейских фермеров и призывов Украины пойти на этот шаг.

Как сообщил RMF FM неназванный европейский дипломат, предложение Еврокомиссии будет предусматривать квоты на продовольственные товары из РФ и Белоруссии. Полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цен и негативного влияния на более бедные страны мира.

До сих пор не было количественных ограничений на импорт зерна из России, в то время как такие ограничения существуют для импорта — украинского. Такое решение становилось все труднее поддерживать с моральной и политической точки зрения, пишет RMF FM.

По данным Евростата, в 2023 году в ЕС было ввезено более 1,5 миллионов тонн зерна по сравнению с 970 тысячами тонн в 2022 году. Таким образом, проблема с российской сельскохозяйственной продукцией стала реальной.

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