У Литві закликали заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі на рівні ЄС

Сейм Литви 14 березня ухвалив резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур.
Що пропонують у Литві щодо імпорту зерна з РФ і Білорусі
За резолюцію одностайно проголосували 107 депутатів литовського Сейму.
У ній парламентарі звертаються до Європейської комісії з проханням терміново розробити законопроєкт про заборону імпорту зерна російського та білоруського походження до ЄС, а інші євроінституції — підтримати таку заборону.
Також литовський Сейм просить Єврокомісію забезпечити співпрацю та координацію між державами-членами ЄС з метою ефективного та однакового застосування цієї заборони на всій території Євросоюзу.
Окремо резолюція пропонує розглянути можливість заборони імпорту до ЄС харчових продуктів російського та білоруського походження, а в разі необхідності регулювання потоків сільськогосподарської продукції — використовувати українську продукцію.
У разі несприятливих ринкових цін Єврокомісії пропонується застосувати систему інтервенцій для закупівлі надлишків зернових в Україні, що дозволить підтримати ціни на зернові та гарантувати доходи виробників.
Єврокомісія запропонує обмежити імпорт зерна з РФ і Білорусі
Європейська комісія наступного тижня, як очікується, представить пропозицію щодо кількісних обмежень на імпорт зерна з Росії та Білорусі на тлі протестів європейських фермерів та закликів України піти на цей крок.
Як повідомив RMF FM неназваний європейський дипломат, пропозиція Єврокомісії передбачатиме квоти на продовольчі товари з РФ і Білорусі. Повного ембарго в ЄС хочуть уникнути, побоюючись глобального коливання цін і негативного впливу на бідніші країни світу.
За даними Євростату, у 2023 році до ЄС було ввезено понад 1,5 мільйона тонн зерна порівняно з 970 тисячами тонн у 2022 році. Таким чином, проблема з російською сільськогосподарською продукцією стала реальною.
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