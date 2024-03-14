У Литві закликали заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі на рівні ЄС

Що пропонують у Литві щодо імпорту зерна з РФ і Білорусі

За резолюцію одностайно проголосували 107 депутатів литовського Сейму.

У ній парламентарі звертаються до Європейської комісії з проханням терміново розробити законопроєкт про заборону імпорту зерна російського та білоруського походження до ЄС, а інші євроінституції — підтримати таку заборону.

Також литовський Сейм просить Єврокомісію забезпечити співпрацю та координацію між державами-членами ЄС з метою ефективного та однакового застосування цієї заборони на всій території Євросоюзу.

Окремо резолюція пропонує розглянути можливість заборони імпорту до ЄС харчових продуктів російського та білоруського походження, а в разі необхідності регулювання потоків сільськогосподарської продукції — використовувати українську продукцію.

У разі несприятливих ринкових цін Єврокомісії пропонується застосувати систему інтервенцій для закупівлі надлишків зернових в Україні, що дозволить підтримати ціни на зернові та гарантувати доходи виробників.

Єврокомісія запропонує обмежити імпорт зерна з РФ і Білорусі

Європейська комісія наступного тижня, як очікується, представить пропозицію щодо кількісних обмежень на імпорт зерна з Росії та Білорусі на тлі протестів європейських фермерів та закликів України піти на цей крок.

Як повідомив RMF FM неназваний європейський дипломат, пропозиція Єврокомісії передбачатиме квоти на продовольчі товари з РФ і Білорусі. Повного ембарго в ЄС хочуть уникнути, побоюючись глобального коливання цін і негативного впливу на бідніші країни світу.

Досі не існувало кількісних обмежень на імпорт зерна з Росії, в той час як такі обмеження існують для імпорту — українського. Таке рішення ставало дедалі важче підтримувати з морального та політичного погляду, — пише RMF FM. Поширити

За даними Євростату, у 2023 році до ЄС було ввезено понад 1,5 мільйона тонн зерна порівняно з 970 тисячами тонн у 2022 році. Таким чином, проблема з російською сільськогосподарською продукцією стала реальною.