У Болгарії почала діяти повна заборона на імпорт російської нафти

Причиною ембарго стала війна Росії проти України. Вже два роки тому ЄС ввів санкції проти російської нафти, щоб скоротити доходи Кремля для ведення війни.

Російська нафта повністю заборонена у Болгарії

У Болгарії з 1 березня 2024 року набуває чинності повна заборона на ввезення російської нафти в країну.

Про це повідомляє BGNES.

Це сталося після того, як з 1 січня було заборонено й експорт продукції, виробленої з російської сировини.

Коли Євросоюз наклав ембарго на росіську нафту, Болгарія попросила про відступ і отримала його.

Але з середини 2023 року в парламенті розгорілися суперечки, причому частина партій найгучніше виступали за повну заборону на російську нафту. Так було ухвалено рішення Національних зборів, яким з початку цього року було запроваджено поетапне скорочення імпорту російської нафти.

НПЗ "Лукойл-Нефтехім" не імпортує російську нафту від початку цього року, і це жодним чином не справило згубного впливу на болгарську економіку, — сказав депутат Делян Добрев.

Санкції проти нафтової галузі РФ

Минулого року країни G7, ЄС і Австралія запровадили стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 дол за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії.

Санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро — приблизно до 4-5%.

Нещодавно Міністерство фінансів США запровадило санкції проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот". Рішення ухвалене для зменшення доходів Росії від продажу нафти, які вона може використати для підтримки вторгнення в Україну.

Як Болгарія позбавилась залежності від нафти з РФ

Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які відмовились підтримувати заборону на купівлю та продаж російських нафтопродуктів.

Країна могла купляти російську нафту у рамках відповідних домовленостей до цього року.

Однак вже із початку цього року влада Болгарії значно обмежила експорт усіх російських нафтопродуктів, зробивши поставки російської нафти фактично неможливими.

Було ухвалено рішення про припинення всього імпорту російської сирої нафти з березня.

Нафта з РФ куплялась для НПЗ у Бургасі із потужністю 190 тис барелів на добу. НПЗ перебував під керівництвом російської компанії “Лукойл”.

Болгарія стала четвертим за величиною покупцем морської нафти з Росії у 2023 році, закуповуючи понад 100 тис барелів на добу.

Однак цього місяця нафта з Росії не досягне порту Бургас. Оскільки "Лукойл" більше не може постачати Бургаський НПЗ власною нафтою марки "Юралс", йому доводиться використовувати нафту з інших джерел, що підвищує витрати на заводі.

Зокрема, вже у цьому місяці на НПЗ мають надійти 2 партії казахстанської нафти KEBCO, одна партія іракської нафти Basrah Light, одна партія CPC Blend у 33 тис тонн нафти з Тунісу, — пише Reuters. Поширити

Представники “Лукойлу” заявили про ймовірність продажу активів підприємства у Болгарії.