В Болгарии начал действовать полный запрет на импорт российской нефти

Причиной эмбарго стала война России против Украины. Уже два года тому назад ЕС ввел санкции против российской нефти, чтобы сократить доходы Кремля для ведения войны.

Российская нефть полностью запрещена в Болгарии

В Болгарии с 1 марта 2024 г. вступает в силу полный запрет на ввоз российской нефти в страну.

Об этом сообщает BGNES .

Это произошло после того, как с 1 января был запрещен экспорт продукции, произведенной из российского сырья.

Когда Евросоюз положил эмбарго на российскую нефть, Болгария попросила об отступлении и получила его.

Но с середины 2023 года в парламенте разгорелись споры, причем часть партий громче всего выступали за полный запрет на российскую нефть. Так было принято решение Национального собрания, которым с начала этого года было введено поэтапное сокращение импорта российской нефти.

НПЗ "Лукойл-Нефтехим" не импортирует российскую нефть с начала этого года, и это никоим образом не оказало губительного влияния на болгарскую экономику, - сказал депутат Делян Добрев.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

В прошлом году страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долл. за баррель. С 5 февраля 2023 г. аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз — примерно до 4-5%.

Недавно Министерство финансов США ввело санкции против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот". Решение принято для уменьшения доходов России от продажи нефти, которые она может использовать для поддержки вторжения в Украину.

Как Болгария избавилась от зависимости нефти из РФ

Болгария была одной из немногих стран ЕС, отказавшихся поддерживать запрет на покупку и продажу российских нефтепродуктов.

Страна могла покупать российскую нефть в рамках соответствующих договоренностей по этому году.

Однако уже с начала этого года власти Болгарии значительно ограничили экспорт всех российских нефтепродуктов, сделав поставки российской нефти фактически невозможными.

Было принято решение о прекращении всего импорта российской сырой нефти с марта.

Нефть из РФ покупалась для НПЗ в Бургасе с мощностью 190 тыс баррелей в сутки. НПЗ находился под руководством российской компании "ЛУКойл".

Болгария стала четвертым по величине покупателем морской нефти из России в 2023 году, закупая более 100 тыс баррелей в сутки.

Однако в этом месяце нефть из России не достигнет порта Бургас. Поскольку "Лукойл" больше не может снабжать Бургасский НПЗ собственной нефтью марки "Юралс", ему приходится использовать нефть из других источников, что повышает затраты на заводе.

В частности, уже в этом месяце на НПЗ должны поступить две партии казахстанской нефти KEBCO, одна партия иракской нефти Basrah Light, одна партия CPC Blend в 33 тыс тонн нефти из Туниса, — пишет Reuters. Поделиться

Представители "Лукойла" заявили о вероятности продажи активов предприятия в Болгарии.