Латвия окончательно ввела эмбарго на товары из России и Беларуси — что известно

В Латвии официально утвердили список товаров, на которые с 8 марта налагается запрет на импорт из России и Беларуси.

Какие товары запретила Латвия

Кабинет министров Латвии опубликовал список запрещенных товаров:

для всех овощей,

для всех фруктов, ягод и орехов,

для всех зерновых,

кормовое сырье и готовые корма.

В правительстве страны отметили, что Латвия как пограничная с Россией страна пытается добиться скорейшего разрыва экономических связей со страной-агрессором, и эта латвийская инициатива по запрету импорта является дополнительным элементом совместной политики санкций ЕС.

Также там подчеркнули, что принятые решения отражают общие ценности латвийского государства, не влияя на его развитие.

Почему ЕС не ввел санкции против агропродукции из РФ

В Латвии напоминают, что после вторжения России в Украину, в ЕС приняли стратегическое решение «скорее всего постепенно прекратить зависимость от импорта российского газа, нефти и угля».

Пищевой сектор также был определен как один из стратегически важных секторов, в котором необходимо положить конец зависимости ЕС. После этого решение ЕС принял 12 пакетов санкций.

В то же время, по гуманитарным причинам ЕС не подверг санкциям импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из России. Поделиться

По данным правительства Латвии, в 2023 году страны ЕС импортировали из России продукции на общую сумму 2,7 млрд евро, что на 2% больше по сравнению с 2021 годом.

Из России в ЕС импортируются все виды продовольственной и сельскохозяйственной продукции – рыба, крупы, корма для животных, а также молочные продукты, кондитерские изделия из сахара и др.