Первая из стран ЕС. Латвия запретила ввозить аграрную продукцию из России и Беларуси
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Экономика
Дата публикации

Первая из стран ЕС. Латвия запретила ввозить аграрную продукцию из России и Беларуси

Сейм Латвии
Латвия
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Сейм Латвии 22 февраля согласовал решение о запрете ввоза сельскохозяйственной продукции и кормов для животных из России и Беларуси.

Решения Латвии по агропродукции из РФ и Беларуси

Как сообщает Сейм Латвии, депутаты приняли поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий, запрещающих импорт сельскохозяйственной продукции и кормов для животных из Российской Федерации и Республики Беларусь для потребления в Латвии.

Согласно поправкам такая продукция происхождением из России или Беларуси также не должна импортироваться из третьих стран.

Запрет на импорт распространяется на сельскохозяйственную продукцию и корма для животных, которые остаются в Латвии, а не на транспортируемые в другое место в пределах ЕС.

Безнаказанное совершение международных преступлений и извлечение от них выгоды противоречит морали общества, нравственным нормам и системе ценностей. Потребление продуктов российского происхождения, таким образом, прямо или косвенно поддерживая преступный режим, несовместимо с моралью общества, — сказал Янис Рейрс, председатель комитета Сейма по бюджету и финансам.

По данным Минсельхоза Латвии, за первые 10 месяцев 2023 г. импорт сельскохозяйственной продукции и кормов для животных из России в Латвию составил 280 млн евро.

Четыре главных группы товаров: корма для животных, зерно, горох и рапсовое масло составляют 90% сельхозпродукции, импортируемой в Латвию из России.

В Латвии разрешили конфисковать авто с номерами РФ

С 15 февраля в Латвии начали действовать поправки к Закону о дорожном движении, разрешающие конфисковать автомобили с российскими номерами.

Автомобили с российскими номерами, зарегистрированными в России, должны были либо зарегистрировать в Латвии до 14 февраля, либо вывезти его с территории страны.

Изъятые авто хотят передавать Украине.

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