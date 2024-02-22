Сейм Латвии 22 февраля согласовал решение о запрете ввоза сельскохозяйственной продукции и кормов для животных из России и Беларуси.
Решения Латвии по агропродукции из РФ и Беларуси
Как сообщает Сейм Латвии, депутаты приняли поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий, запрещающих импорт сельскохозяйственной продукции и кормов для животных из Российской Федерации и Республики Беларусь для потребления в Латвии.
Согласно поправкам такая продукция происхождением из России или Беларуси также не должна импортироваться из третьих стран.
Запрет на импорт распространяется на сельскохозяйственную продукцию и корма для животных, которые остаются в Латвии, а не на транспортируемые в другое место в пределах ЕС.
По данным Минсельхоза Латвии, за первые 10 месяцев 2023 г. импорт сельскохозяйственной продукции и кормов для животных из России в Латвию составил 280 млн евро.
Четыре главных группы товаров: корма для животных, зерно, горох и рапсовое масло составляют 90% сельхозпродукции, импортируемой в Латвию из России.
В Латвии разрешили конфисковать авто с номерами РФ
С 15 февраля в Латвии начали действовать поправки к Закону о дорожном движении, разрешающие конфисковать автомобили с российскими номерами.
Автомобили с российскими номерами, зарегистрированными в России, должны были либо зарегистрировать в Латвии до 14 февраля, либо вывезти его с территории страны.
Изъятые авто хотят передавать Украине.
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