Евродепутатка из Латвии около 20 лет работала на ФСБ

Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок активно переписывалась с вероятными сотрудниками ФСБ по меньшей мере с 2005 года.

Евродепутатка отчитывалась о своих действиях агенту ФСБ

Об этом говорится в расследовании группы Bellingcat и издания The Insider с участием эстонских, латвийских и шведских журналистов.

Журналисты отмечают, что Жданок — десятилетиями открыто выступала в поддержку Москвы как в Риге, так и в Страсбурге. Она родилась в Латвии, а в конце 80-х стала бороться за сохранение Латвии в СССР.

После этого ее политическая деятельность опиралась на этнических россиян в Латвии. Когда состоялась ее вербовка — неизвестно. Однако по ее сломанной переписке, подлинность которой подтверждает The Insider, в 2005 году она уже переписывалась со своим куратором — сотрудником питерского ФСБ Дмитрием Гладеем (ныне он 74-летний ветеран в отставке).

Авторы расследования пишут, что Жданок в 2005 году направила на его электронную почту документы о запланированных мероприятиях в Эстонии. Также из переписки стало известно, что женщина часто встречалась с Гладеем в Европе и Москве.

В письмах она в основном рассказывала о своей деятельности в Европе, связанной с критикой властей стран Балтии. В 2010 году она просила прислать 6 тыс. долл. на закупку георгиевских лент и другой атрибутики ко Дню победы.

Жданок в разговоре с The Insider подтвердила, что знакома с Гладеем, однако отрицала, что знала о его причастности к ФСБ.

После 2013 года женщина отправляла похожие письма Сергею Красину. Журналисты отмечают, что это офицер ФСБ Сергей Бельтюков.

Также она просила выдать шенгенскую визу еще одному предполагаемому сотруднику ФСБ Артему Курееву.

Мандат депутата Европарламента Татьяны Жданок завершается в 2024 году. Ранее ее исключили из европейской фракции "Зеленых" после отказа осудить вторжение России в Украину.