Эстонская служба внутренней безопасности задержала в Тарту российского ученого, подозреваемого в шпионаже, направленном против Эстонии в пользу России. СМИ сообщают, что это Вячеслав Морозов, работавший профессором международной политической теории в Тартуском университете с 2010 года. Служба внутренней безопасности Эстонии задержала профессора третьего января, но обнародовала заявление о расследовании только сейчас.

В Эстонии арестован российский профессор по подозрению в шпионаже в пользу Москвы

Разведывательный интерес агрессора к Эстонии остается значительным. Этот недавний случай следует за несколькими десятками других и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в разные сферы жизни в Эстонии, в том числе в научные круги, — сказала директор Службы Марго Поллосон. Поделиться

Кристина Тинниссон, руководитель Института политических исследований имени Йохана Скитте при Тартуском университете, где недавно работал Морозов, написала выпускникам, что российский профессор был уволен после задержания.

У нас не было оснований подвергать сомнению предыдущую работу Вячеслава Морозова, но в свете новых знаний важно критически пересмотреть ее, — добавила она в письме. Поделиться

POLITICO отмечает, что эстонские власти уже ловили местных жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу России, но это первый случай, когда подобные обвинения выдвигаются «российскому ученому в изгнании».

Что известно о профессоре

51-летний Морозов — политолог, кандидат исторических наук, хорошо известный в научных и оппозиционных кругах России. Его основные научные интересы — теория, критика постколониализма, идеология и дискурсы в России, а также отношения между ЕС и Россией. Он часто появлялся в российских СМИ, комментируя войну на Украине.