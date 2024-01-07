Все указывает на РФ. В Германии дроны больше года шпионят за тренировками ВСУ

В Германии больше года фиксируют неизвестные беспилотники над полигонами и казармами Бундесвера, где, в частности, учатся украинские военные.

Что обнаружили над полигоном, где тренируются украинские военные

Как заявил депутат бундестага от Свободной демократической партии и член оборонного комитета Маркус Фабер, дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1. На других базах иногда в воздушное пространство поднимаются одновременно несколько беспилотников

По его словам, иногда фиксируют пролеты нескольких беспилотников. Фабер подчеркнул, что это "четко указывает на Россию".

Бундесвер также подозревает, что за атаками беспилотников стоит Москва, но доказать это не может.

В немецком министерстве обороны заявили, что ни один из беспилотников не был сбит.

Статс-секретарь министерства обороны Германии Нильс Хильмер объяснил, что сначала необходимо обсудить с МВД, кто и что может делать в сфере защиты от беспилотников. Необходимо исследовать, какие защитные устройства эффективны и как быстро их можно приобрести.

Существует огромное отставание, когда дело доходит до беспилотников. Понятно одно: нашей армии нужны современные глушилки. Нам нужны результаты работы рабочей группы в течение нескольких месяцев, – подчеркнул Фабер. Поделиться

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд. евро.

Недавно Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.