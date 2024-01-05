Германия предупреждает о возможном начале войны еще между двумя странами

По словам представителей правительства ФРГ, официальный Берлин следит за ситуацией на границе между Израилем и Ливаном и считает реальным риск эскалации между этими странами.
Между Израилем и Ливаном может начаться война
С таким предупреждением выступил спикер Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер.
Что важно понимать, это предупреждение последовало после громкого убийства высокопоставленного лидера ХАМАС Салеха аль-Арури на юге Ливана.
На этом фоне началась обеспокоенность тем, что война между Израилем и ХАМАС может распространиться на весь регион.
Кроме того, стало известно, что Хезболла (террористическая организация, поддерживаемая Ираном - ред.) уже публично пригрозила, что готовит месть за это убийство.
На Ближний Восток едут все больше западных лидеров
Недавно появилась информация о том, что глава немецкой дипломатии Анналена Бербок в воскресенье, 7 января, отправляется с визитом на Ближний Восток.
Глава МИД ФРГ намерена обсудить усилия, направленные на освобождение заложников, захваченных боевиками ХАМАС и предстоящее решение о двух государствах между Израилем и палестинцами.
Кроме того, сообщается, что на этой неделе на Ближний Восток отправляется глава Госдепа США Энтони Блинкен.
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