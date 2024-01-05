Германия предупреждает о возможном начале войны еще между двумя странами
Категория
Мир
Дата публикации

Германия предупреждает о возможном начале войны еще между двумя странами

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Источник:  DW

По словам представителей правительства ФРГ, официальный Берлин следит за ситуацией на границе между Израилем и Ливаном и считает реальным риск эскалации между этими странами.

Между Израилем и Ливаном может начаться война

С таким предупреждением выступил спикер Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер.

Риск эскалации, к сожалению, очень реален, – заявил он.

Что важно понимать, это предупреждение последовало после громкого убийства высокопоставленного лидера ХАМАС Салеха аль-Арури на юге Ливана.

На этом фоне началась обеспокоенность тем, что война между Израилем и ХАМАС может распространиться на весь регион.

Кроме того, стало известно, что Хезболла (террористическая организация, поддерживаемая Ираном - ред.) уже публично пригрозила, что готовит месть за это убийство.

На Ближний Восток едут все больше западных лидеров

Недавно появилась информация о том, что глава немецкой дипломатии Анналена Бербок в воскресенье, 7 января, отправляется с визитом на Ближний Восток.

Переговоры будут сосредоточены на драматической гуманитарной ситуации в Газе, на Западном берегу реки Иордан и крайне нестабильной ситуации на ливанской границе Израиля, - рассказал Себастьян Фишер.

Глава МИД ФРГ намерена обсудить усилия, направленные на освобождение заложников, захваченных боевиками ХАМАС и предстоящее решение о двух государствах между Израилем и палестинцами.

Кроме того, сообщается, что на этой неделе на Ближний Восток отправляется глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Он посетит Турцию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет и Израиль, а также побывает на Западном берегу реки Иордан и совершит дополнительную остановку в Греции.

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