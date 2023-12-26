Израиль назвал три предпосылки для мира в Газе

По словам израильского лидера Биньямина Нетаньяху, у него по состоянию на сегодняшний день есть три "предпосылки для мира". Об этом он написал в своей статье, опубликованной в Wall Street Journal.

Нетаньяху указал на три "предпосылки для мира" в Газе

Премьер-министр Израиля отмечает, что речь идет о:

уничтожении ХАМАС;

демилитаризации Газы;

дерадикализации всего палестинского общества.

Команда израильского издания The Times of Israel обратила внимание на то, что в статье нет ни одного упоминания о многочисленных заложниках, которых до сих пор удерживают террористы в Газе.

Что важно понимать, их возвращение Нетаньяху не назвал обязательным условием.

Как утверждает лидер страны, Штаты, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить террористическую группировку ХАМАС.

Чтобы достичь этой цели, его военный потенциал должен быть демонтирован, а политическое правление над Газой должно быть прекращено, – подчеркнул Биньямин Нетаньяху. Поделиться

Война против ХАМАС продолжается

Тель-Авив также требует для себя дополнительных гарантий

Как отмечает глава государства, он имеет право получить гарантии того, что Газа "никогда больше не будет использоваться как база для нападения" на Израиль.

По его словам, это можно реализовать благодаря созданию временной зоны безопасности по периметру Газа и инспекционному механизму на границе между Газой и Египтом, который будет отвечать потребностям безопасности Израиля и будет предотвращать контрабанду оружия на эту территорию.

Биньямин Нетаньяху откровенно признается, что не верит в то, что Палестинская администрация демилитаризирует Газу. Он называет это "несбыточной мечтой".

Также лидер Израиля не скрывает своего возмущения тем, что Палестинская администрация в это время якобы "финансирует и прославляет терроризм в Иудее и Самарии и учит палестинских детей стремиться к уничтожению Израиля".