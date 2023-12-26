Израиль назвал три предпосылки для мира в Газе
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль назвал три предпосылки для мира в Газе

Биньямина Нетаньяху
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

По словам израильского лидера Биньямина Нетаньяху, у него по состоянию на сегодняшний день есть три "предпосылки для мира". Об этом он написал в своей статье, опубликованной в Wall Street Journal.

Нетаньяху указал на три "предпосылки для мира" в Газе

Премьер-министр Израиля отмечает, что речь идет о:

  • уничтожении ХАМАС;

  • демилитаризации Газы;

  • дерадикализации всего палестинского общества.

Команда израильского издания The Times of Israel обратила внимание на то, что в статье нет ни одного упоминания о многочисленных заложниках, которых до сих пор удерживают террористы в Газе.

Что важно понимать, их возвращение Нетаньяху не назвал обязательным условием.

Как утверждает лидер страны, Штаты, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить террористическую группировку ХАМАС.

Чтобы достичь этой цели, его военный потенциал должен быть демонтирован, а политическое правление над Газой должно быть прекращено, – подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Война против ХАМАС продолжается

Тель-Авив также требует для себя дополнительных гарантий

Как отмечает глава государства, он имеет право получить гарантии того, что Газа "никогда больше не будет использоваться как база для нападения" на Израиль.

По его словам, это можно реализовать благодаря созданию временной зоны безопасности по периметру Газа и инспекционному механизму на границе между Газой и Египтом, который будет отвечать потребностям безопасности Израиля и будет предотвращать контрабанду оружия на эту территорию.

Биньямин Нетаньяху откровенно признается, что не верит в то, что Палестинская администрация демилитаризирует Газу. Он называет это "несбыточной мечтой".

Также лидер Израиля не скрывает своего возмущения тем, что Палестинская администрация в это время якобы "финансирует и прославляет терроризм в Иудее и Самарии и учит палестинских детей стремиться к уничтожению Израиля".

Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны прекратить проповедовать убийство евреев, - добавил он.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль заявил о готовности прекратить войну с ХАМАСом для освобождения заложников
Израиль
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В тоннеле ХАМАС обнаружили тела пяти израильских заложников — ЦАХАЛ
ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль ликвидировал советника гвардии Ирана в Сирии
Израиль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.