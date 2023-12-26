Ізраїль озвучив три передумови для миру в Газі

За словами ізраїльського лідера Біньяміна Нетаньягу, у нього станом на сьогодні є три "передумови для миру". Про це він написав у своїй статті, опублікованій у Wall Street Journal.

Нетаньягу вказав на три "передумови для миру" в Газі

Прем'єр-міністр Ізраїля наголошує, що йдеться про:

знищення ХАМАС;

демілітаризацію Гази;

дерадикалізацію всього палестинського суспільства.

Команда ізраїльського видання The Times of Israel звернула увагу на те, що у статті немає жодної згадки про численних заручників, яких досі утримують терористи в Газі.

Що важливо розуміти, їхнє повернення Нетаньягу не назвав обов'язковою умовою.

Як стверджує лідер країни, Штати, Британія Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угрупування ХАМАС.

Щоб досягти цієї мети, його військовий потенціал повинен бути демонтований, а політичне правління над Газою має бути припинене, – підкреслив Біньямін Нетаньягу. Поширити

Війна проти ХАМАС триває

Тель-Авів також вимагає для себе додаткових гарантій

Як зазначає глава країни, він має право тримати гарантії того, що Газа "ніколи більше не буде використовуватися як база для нападу" на Ізраїль.

За його словами, це можна реалізувати завдяки створенню тимчасової зони безпеки по периметру Гази та інспекційного механізму на кордоні між Газою і Єгиптом, який відповідатиме потребам безпеки Ізраїлю і запобігатиме контрабанді зброї на цю територію.

Біньямін Нетаньягу відверто зізнається, що не вірить в те, що Палестинська адміністрація демілітаризує Газу. Він називає це “нездійсненною мрією".

Також лідер Ізраїлю не приховує свого обурення тим, що Палестинська адміністрація у цей час нібито “фінансує і прославляє тероризм в Юдеї і Самарії і навчає палестинських дітей прагнути до знищення Ізраїлю".