Ізраїль ліквідував радника гвардії Ірану у Сирії

Старший радник Революційної гвардії Ірану Сайєд Разі Мусаві був ліквідований армією Ізраїля під час авіаудару поблизу сирійської столиці Дамаск.

Армія Ізраїлю ліквідувала у Сирії радника гвардії Ірану

За даними ЗМІ, Мусаві був відповідальний за координацію військового альянсу між Сирією та Іраном. Як заявляли в Ірані, він був одним з найстаріших радників гвардії в Сирії.

Посол Ірану в Дамаску Хосейн Акбарі заявив іранському державному телебаченню, що Мусаві був призначений у посольство як дипломат і був убитий ізраїльськими ракетами після повернення додому з роботи.

При цьому в Ірані заявили, що Ізраїль постраждає за вбивство Мусаві.

"Узурпатор і дикий сіоністський режим заплатить за цей злочин", - йдеться в заяві гвардійців, зачитаній на державному телебаченні Ірану.

З боку ізраїльських військових не було жодних коментарів.

Участь Ірану у війні Ізраїлю та ХАМАС

З перших днів бойових дій в США заявляли, що Іран є співучасником війни. Він тренував бойовиків ХАМАС, а потім його проксі (такі як, наприклад, "Хезболла") атакували Ізраїлю чи американські бази, дестабілізуючи ситуацію в регіоні.

Сам Іран заперечує свою участь, а нещодавно верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив лідеру ХАМАС Ісмаїлу Ганії, що його країна не буде вступати у війну проти Ізраїлю від імені ХАМАС.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе більше кількох місяців.

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль починає втрачати світову підтримку через "невибіркові бомбардування" Сектору Газа. Також Генасамблея ООН більшістю голосів проголосувала за вимогу припинення вогню.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.