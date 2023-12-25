Израиль ликвидировал советника гвардии Ирана в Сирии

Старший советник Революционной гвардии Ирана Сайед Рази Мусави был ликвидирован армией Израиля во время авиаудара вблизи сирийской столицы Дамаск.

Армия Израиля ликвидировала в Сирии советника гвардии Ирана

По данным СМИ, Мусави был ответственен за координацию военного альянса между Сирией и Ираном. Как заявляли в Иране, он был одним из самых старых советников гвардии в Сирии.

Посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари заявил иранскому государственному телевидению, что Мусави был назначен в посольство в качестве дипломата и был убит израильскими ракетами по возвращении домой с работы.

При этом в Иране заявили, что Израиль пострадает за убийство Мусави.

"Узурпатор и дикий сионистский режим заплатит за это преступление", - говорится в заявлении гвардейцев, зачитанном на государственном телевидении Ирана.

Со стороны израильских военных не было комментариев.

Участие Ирана в войне Израиля и ХАМАС

С первых дней боевых действий в США заявляли, что Иран является соучастником войны. Он тренировал боевиков ХАМАС, а затем его прокси (такие, как "Хезболла") атаковали Израиля или американские базы, дестабилизируя ситуацию в регионе.

Сам Иран отрицает свое участие, а недавно верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил лидеру ХАМАС Исмаилу Гании, что его страна не будет вступать в войну против Израиля от имени ХАМАС.

Война в Израиле

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

14 декабря в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет больше нескольких месяцев.

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль начинает терять мировую поддержку из-за "невыборочных бомбардировок" Сектора Газа. Также Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала по требованию прекращения огня.

В то же время, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит войну против ХАМАСа.