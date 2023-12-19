Израиль заявил о готовности прекратить войну с ХАМАСом для освобождения заложников

Израиль готов ко второй гуманитарной паузе в войне с ХАМАСом, чтобы освободить заложников.

Израиль хочет паузу в войне с ХАМАС

Израильский президент Ицхак Герцог провел встречу с послами около 80 стран. Он подчеркнул, что среди заложников, которых удерживают боевики ХАМАС, есть младенцы, пожилые люди, больные, раненые и, конечно, многие женщины.

Я могу повторить, что Израиль готов к очередной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи для освобождения заложников. И ответственность за это полностью лежит на (главе ХАМАС в Газе Яхье – ред.) Синвари и руководстве ХАМАС, – добавил Герцог. Поделиться

Следует заметить, что из 240 заложников, захваченных ХАМАСом во время вторжения в Израиль 7 октября, 129 остаются в секторе Газа.

105 гражданских лиц были освобождены из плена ХАМАС во время недельного перемирия, которое произошло в конце ноября.

Что известно о новом перемирии между Израилем и ХАМАС

По информации журналистов издания, стороны готовы к проведению нового раунда переговоров по освобождению израильских заложников и паузы в боевых действиях, однако имеют разногласия по поводу реализации этих договоренностей.

Собеседники издания в органах безопасности Египта рассказали, что Каир и Доха, которые ранее вели переговоры о недельном прекращении огня и освобождении заложников, настаивали на ускорении доставки помощи и открытии КПП "Керем-Шалом" до начала переговоров.

По словам одного из израильских чиновников, помощь была разрешена к ввозу в Газу, после того как египетские источники сначала заявили, что она была задержана.

Надежды на мир выросли в субботу, когда источник сообщил, что шеф израильской разведки говорил в пятницу с премьер-министром Катара.

При этом террористы ХАМАС требуют, чтобы список подлежащих освобождению заложников был составлен в одностороннем порядке, и чтобы израильские войска были выведены за заранее определенные рубежи.

Хотя Израиль согласился с тем, что ХАМАС определит список, источники сообщили, что требует установить сроки и ознакомиться со списком, прежде чем определять время и продолжительность прекращения огня.

Со своей стороны Израиль отказывается выводить войска, добавили источники. ХАМАС утверждает, что полное прекращение огня является необходимым условием для освобождения заложников, сообщили источники.