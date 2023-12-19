Израиль заявил о готовности прекратить войну с ХАМАСом для освобождения заложников

Израиль готов ко второй гуманитарной паузе в войне с ХАМАСом, чтобы освободить заложников.
Израиль хочет паузу в войне с ХАМАС
Израильский президент Ицхак Герцог провел встречу с послами около 80 стран. Он подчеркнул, что среди заложников, которых удерживают боевики ХАМАС, есть младенцы, пожилые люди, больные, раненые и, конечно, многие женщины.
Следует заметить, что из 240 заложников, захваченных ХАМАСом во время вторжения в Израиль 7 октября, 129 остаются в секторе Газа.
105 гражданских лиц были освобождены из плена ХАМАС во время недельного перемирия, которое произошло в конце ноября.
Что известно о новом перемирии между Израилем и ХАМАС
По информации журналистов издания, стороны готовы к проведению нового раунда переговоров по освобождению израильских заложников и паузы в боевых действиях, однако имеют разногласия по поводу реализации этих договоренностей.
Собеседники издания в органах безопасности Египта рассказали, что Каир и Доха, которые ранее вели переговоры о недельном прекращении огня и освобождении заложников, настаивали на ускорении доставки помощи и открытии КПП "Керем-Шалом" до начала переговоров.
По словам одного из израильских чиновников, помощь была разрешена к ввозу в Газу, после того как египетские источники сначала заявили, что она была задержана.
Надежды на мир выросли в субботу, когда источник сообщил, что шеф израильской разведки говорил в пятницу с премьер-министром Катара.
При этом террористы ХАМАС требуют, чтобы список подлежащих освобождению заложников был составлен в одностороннем порядке, и чтобы израильские войска были выведены за заранее определенные рубежи.
Хотя Израиль согласился с тем, что ХАМАС определит список, источники сообщили, что требует установить сроки и ознакомиться со списком, прежде чем определять время и продолжительность прекращения огня.
Со своей стороны Израиль отказывается выводить войска, добавили источники. ХАМАС утверждает, что полное прекращение огня является необходимым условием для освобождения заложников, сообщили источники.
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