Ізраїль заявив про готовність припинити війну з ХАМАС для звільнення заручників

Ізраїль готовий до другої гуманітарної паузи у війні з ХАМАСом, щоб звільнити заручників.

Ізраїль хоче паузу у війні з ХАМАС

Ізраїльський президент Іцхак Герцог провів зустріч з послами близько 80 країн. Він підкреслив, що серед заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, є немовлята, люди похилого віку, хворі, поранені і, звичайно, багато жінок.

Я можу повторити, що Ізраїль готовий до чергової гуманітарної паузи та додаткової гуманітарної допомоги для того, щоб звільнити заручників. І відповідальність за це повністю лежить на (главі ХАМАС у Газі Ях'є - ред.) Сінварі та керівництві ХАМАС, - додав Герцог. Поширити

Варто зауважити, що з 240 заручників, захоплених ХАМАСом під час вторгнення до Ізраїлю 7 жовтня, 129 залишаються у Секторі Газа.

105 цивільних осіб було звільнено з полону ХАМАС під час тижневого перемир'я, яке сталося наприкінці листопада.

Що відомо про нове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

За інформацією журналістів видання, сторони готові до проведення нового раунду переговорів щодо звільнення ізраїльських заручників та паузи у бойових діях, проте мають розбіжності з приводу реалізації цих домовленностей.

Співрозмовники видання в органах безпеки Єгипту розповіли, що Каїр та Доха, які раніше вели переговори про тижневе припинення вогню і звільнення заручників, наполягали на прискоренні доставлення допомоги і відкритті КПП "Керем-Шалом" до початку переговорів.

За словами одного з ізраїльських посадовців, допомогу було дозволено до ввезення в Газу, після того як єгипетські джерела спочатку заявили, що її було затримано.

Надії на мир зросли в суботу, коли джерело повідомило, що шеф ізраїльської розвідки говорив у п'ятницю з прем'єр-міністром Катару.

При цьому терористи ХАМАС вимагають, щоб список заручників, які підлягають звільненню, було складено в односторонньому порядку, і щоб ізраїльські війська були виведені за заздалегідь визначені рубежі.

Хоча Ізраїль погодився з тим, що ХАМАС визначить список, джерела повідомили, що він вимагає встановити строки та ознайомитися зі списком, перш ніж визначати час і тривалість припинення вогню.

Зі свого боку Ізраїль відмовляється виводити війська, додали джерела. ХАМАС стверджує, що повне припинення вогню є необхідною умовою для звільнення заручників, повідомили джерела.