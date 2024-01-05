Німеччина попереджає про можливий початок війни ще між двома країнами

За словами представників уряду ФРН, офіційний Берлін стежить за ситуацією на кордоні між Ізраїлем і Ліваном і вважає реальним ризик ескалації між цими країнами.

Між Ізраїлем та Ліваном може початися війна

З таким попередженням виступив спікер Міністерства закордонних справ Німеччини Себастьян Фішер.

Ризик ескалації, на жаль, дуже реальний, – заявив він. Поширити

Що важливо розуміти, це попередження пролунали після гучного вбивства високопоставленого лідера ХАМАС Салеха аль-Арурі на півдні Лівану.

На цьому тлі почалося занепокоєння з приводу того, що війна між Ізраїлем і ХАМАС може поширитися на весь регіон.

Окрім того, стало відомо, що Хезболла (терористична організація, яку підтримує Іран - ред.) уже публічно пригрозила, що готує помсту за це вбивство.

На Близький Схід вирушають дедалі більше західних лідерів

Нещодавно з’явилася інформація про те, що очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок у неділю, 7 січня, вирушає з візитом на Близький Схід.

Переговори будуть зосереджені на драматичній гуманітарній ситуації в Газі, ситуації на Західному березі річки Йордан і вкрай нестабільній ситуації на ліванському кордоні Ізраїлю, - розповів Себастьян Фішер. Поширити

Керівниця МЗС ФРН має намір обговорити зусилля, спрямовані на звільнення заручників, захоплених бойовиками ХАМАС і майбутнє рішення про дві держави між Ізраїлем і палестинцями.

Окрім того, повідомляється, що цього тижня на Близький Схід вирушає глава Держдепу США Ентоні Блінкен.