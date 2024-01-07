Усе вказує на РФ. У Німеччині дрони понад рік шпигують за тренуваннями ЗСУ

У Німеччині понад рік фіксують невідомі безпілотники над полігонами та казармами Бундесверу, де, зокрема, навчаються українські військові.

Що виявили над полігоном, де тренуються українські військові

Як заявив депутат бундестагу від Вільної демократичної партії і член оборонного комітету Маркус Фабер, дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Leopard 1. На інших базах іноді в повітряний простір піднімаються одночасно кілька безпілотників

За його словами, іноді фіксують прольоти декількох безпілотників. Фабер підкреслив, що це "чітко вказує на Росію".

Бундесвер також підозрює, що за атаками безпілотників стоїть Москва, але довести це не може.

У німецькому міністерстві оборони заявили, що жоден з безпілотників не був збитий.

Статс-секретар міністерства оборони Німеччини Нільс Хільмер пояснив, що спочатку необхідно обговорити з МВС, хто і що може робити у сфері захисту від безпілотників. Необхідно дослідити, які захисні пристрої є ефективними і як швидко їх можна придбати.

Існує величезне відставання, коли справа доходить до безпілотників. Зрозуміло одне: нашій армії потрібні сучасні глушилки. Нам потрібні результати роботи робочої групи протягом наступних кількох місяців, – підкреслив Фабер. Поширити

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.

Нещодавно Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.