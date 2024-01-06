РФ формує ще одну ПВК у Запорізькій області — Федоров

За словами мера окупованого злочинною армією РФ Мелітополя Івана Федорова, наразі військові злочинці армії РФ формують ще одну ПВК на території Запорізької області.

Що відомо про нову ПВК російських окупантів у Запорізькій області

Федоров підкреслив, що на базі нещодавно створеного підрозділу "Еспаньйола”, який почав діяти на окупованих територіях Запорізької області, керівництво армії РФ вже формує ще одну ПВК за аналогією із “Вагнером”.

Мер Мелітополя підкреслив, що створення нової ПВК фінансується провладною партією кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна “Єдина Росія”.

Що відомо про переміщення армії РФ у Запорізькій області

Ми бачимо насправді що нові свої підрозділи та тренувальні бази вони розміщують ближче до Азовського узбережжя та Молочного лиману. Саме туди вони перекидають живу силу, "гарматне м'ясо", та боєприпаси, - підкреслив Федоров. Поширити

Він зазначив, що протягом кількох останніх днів фіксується переміщення великої кількості ворожих автозаправників, та вантажівок з окупованого Бердянська у напрямку до узбережжя Азовського моря.

Федоров пояснює, що на думку злочинного військового керівництва країни-агресорки, там окупанти перебуватимуть у більш безпечних умовах та ЗСУ буде складно завдавати ударів по них.

Дійсно, нові підрозділи приїжджають на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Наприклад, ворожа партія "Єдина Росія" взяла собі під керівництво підрозділ "Еспаньйола", який вони сьогодні перетворюють на нову приватну військову компанію" на кшталт "Вагнера”, - зазначив мер окупованого росіянами Мелітополя. Поширити

Також міський голова зазначив, що таке терористичне угруповання нині під шефством Кремля, а раніше було створене радикальними футбольними фанами в батальйоні бойовиків "Восток".

Зараз Москва активно проводить рекрутинг у таку ПВК, в тому числі серед жителів тимчасово окупованих територій України.