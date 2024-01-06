РФ формує ще одну ПВК у Запорізькій області — Федоров

За словами мера окупованого злочинною армією РФ Мелітополя Івана Федорова, наразі військові злочинці армії РФ формують ще одну ПВК на території Запорізької області.
Що відомо про нову ПВК російських окупантів у Запорізькій області
Федоров підкреслив, що на базі нещодавно створеного підрозділу "Еспаньйола”, який почав діяти на окупованих територіях Запорізької області, керівництво армії РФ вже формує ще одну ПВК за аналогією із “Вагнером”.
Мер Мелітополя підкреслив, що створення нової ПВК фінансується провладною партією кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна “Єдина Росія”.
Що відомо про переміщення армії РФ у Запорізькій області
Він зазначив, що протягом кількох останніх днів фіксується переміщення великої кількості ворожих автозаправників, та вантажівок з окупованого Бердянська у напрямку до узбережжя Азовського моря.
Федоров пояснює, що на думку злочинного військового керівництва країни-агресорки, там окупанти перебуватимуть у більш безпечних умовах та ЗСУ буде складно завдавати ударів по них.
Також міський голова зазначив, що таке терористичне угруповання нині під шефством Кремля, а раніше було створене радикальними футбольними фанами в батальйоні бойовиків "Восток".
Зараз Москва активно проводить рекрутинг у таку ПВК, в тому числі серед жителів тимчасово окупованих територій України.
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