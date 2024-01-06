По словам мэра оккупированного преступной армией РФ Мелитополя Ивана Федорова, в настоящее время военные преступники армии РФ формируют еще один ЧВК на территории Запорожской области.
Что известно о новом ЧВК российских оккупантов в Запорожской области
Федоров подчеркнул, что на базе недавно созданного подразделения "Эспаньола", которое начало действовать на оккупированных территориях Запорожской области, руководство армии РФ уже формирует еще одну ЧВК по аналогии с "Вагнером".
Мэр Мелитополя подчеркнул, что создание новой ЧВК финансируется провластной партией кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина "Единая Россия".
Что известно о перемещении армии РФ в Запорожской области
Он отметил, что в течение нескольких последних дней фиксируется перемещение большого количества вражеских автозаправщиков и грузовиков с оккупированного Бердянска по направлению к побережью Азовского моря.
Федоров объясняет, что по мнению преступного военного руководства страны-агрессорки, там оккупанты будут находиться в более безопасных условиях и ВСУ будет сложно наносить удары по ним.
Также городской голова отметил, что такая террористическая группировка сейчас под шефством Кремля, а ранее была создана радикальными футбольными фанами в батальоне боевиков "Восток".
Сейчас Москва активно проводит рекрутинг в такой ЧВК, в том числе среди жителей временно оккупированных территорий Украины.
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