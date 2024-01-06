РФ формирует еще одну ЧВК в Запорожской области — Федоров
Категория
Украина
Дата публикации

РФ формирует еще одну ЧВК в Запорожской области — Федоров

Военный РФ
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Источник:  online.ua

По словам мэра оккупированного преступной армией РФ Мелитополя Ивана Федорова, в настоящее время военные преступники армии РФ формируют еще один ЧВК на территории Запорожской области.

Что известно о новом ЧВК российских оккупантов в Запорожской области

Федоров подчеркнул, что на базе недавно созданного подразделения "Эспаньола", которое начало действовать на оккупированных территориях Запорожской области, руководство армии РФ уже формирует еще одну ЧВК по аналогии с "Вагнером".

Мэр Мелитополя подчеркнул, что создание новой ЧВК финансируется провластной партией кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина "Единая Россия".

Что известно о перемещении армии РФ в Запорожской области

Мы на самом деле видим, что новые свои подразделения и тренировочные базы они размещают ближе к Азовскому побережью и Молочному лиману. Именно туда они опрокидывают живую силу, "пушечное мясо" и боеприпасы, - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что в течение нескольких последних дней фиксируется перемещение большого количества вражеских автозаправщиков и грузовиков с оккупированного Бердянска по направлению к побережью Азовского моря.

Федоров объясняет, что по мнению преступного военного руководства страны-агрессорки, там оккупанты будут находиться в более безопасных условиях и ВСУ будет сложно наносить удары по ним.

Действительно новые подразделения приезжают на временно оккупированную территорию Запорожской области. Например, враждебная партия "Единая Россия" взяла себе под руководство подразделение "Эспаньола", которое они сегодня превращают в новую частную военную компанию" типа "Вагнера", - отметил мэр оккупированного россиянами Мелитополя.

Также городской голова отметил, что такая террористическая группировка сейчас под шефством Кремля, а ранее была создана радикальными футбольными фанами в батальоне боевиков "Восток".

Сейчас Москва активно проводит рекрутинг в такой ЧВК, в том числе среди жителей временно оккупированных территорий Украины.

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