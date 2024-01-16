Естонська служба внутрішньої безпеки затримала в Тарту російського вченого, якого підозрюють у шпигунстві, спрямованому проти Естонії на користь Росії. ЗМІ повідомляють, що це В'ячеслав Морозов, який працював професором міжнародної політичної теорії в Тартуському університеті з 2010 року. Служба внутрішньої безпеки Естонії затримала професора третього січня, але оприлюднила заяву про розслідування лише зараз.

В Естонії заарештували російського професора за підозрою у шпигунстві на користь Москви

Розвідувальний інтерес агресора до Естонії залишається значним. Цей нещодавній випадок слідує за кількома десятками інших і ілюструє прагнення російських спецслужб проникнути в різні сфери життя в Естонії, в тому числі в наукові кола, — сказала директор Служби Марго Поллосон. Поширити

Крістіна Тиніссон, керівник Інституту політичних досліджень імені Йохана Скитте при Тартуському університеті, де донедавна працював Морозов, написала випускникам, що російський професор був звільнений після затримання.

У нас не було підстав ставити під сумнів попередню роботу В'ячеслава Морозова, але в світлі нових знань важливо критично переглянути її, — додала вона в листі. Поширити

POLITICO зазначає, що естонська влада вже ловила місцевих жителів, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, але це перший випадок, коли подібні звинувачення висуваються «російському вченому у вигнанні».

Що відомо про професора

51-річний Морозов — політолог, кандидат історичних наук, добре відомий у наукових та опозиційних колах Росії. Його основні наукові інтереси — теорія, критика постколоніалізму, ідеологія і дискурси в Росії, а також відносини між ЄС і Росією. Він часто з'являвся в російських ЗМІ, коментуючи війну в Україні.