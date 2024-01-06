Мігранти з РФ в Норвегію отримували шпигунські завдання — норвезька розвідка

У 2015 році серед мігрантів, які їздили з Росії до Норвегії через Стурскуг, були люди, які отримували завдання від іноземних спецслужб.

Мігранти з РФ отримували завдання від іноземних розвідок

Про це заявив керівник контррозвідки країни (PST) Атле Танген.

Ми виявили, що служби іноземних держав відправляли людей на (шпигунські) місії, – розповів керівник контррозвідки. Поширити

У коментарі NRK Танген сказав, що PST раніше не оприлюднювала цю інформацію, але не хотів повідомляти, що сталося з тими шпигунами, яких було викрито.

Про цих людей подбали та поводилися з ними по-різному. Я не хочу нічого говорити про їхню національність, – сказав він. Поширити

За словами очільника контррозвідки, що незаконна розвідка зеред мігрантів досі актуальна, тому він не може сказати більше.

Незаконна розвідка проти біженців та вербування біженців, які прямують до Норвегії, з метою змусити їх проводити тут незаконну розвідку, все ще актуальні. З цієї причини ми не можемо зараз розповідати про це більш детально, – додав Танген. Поширити

Він уточнив, що не використовував би термін "шпигуни" для опису викритих людей, адже це були не агенти розвідки в традиційному розумінні, а люди, яких розвідувальні організації обманом або погрозами змусили виконувати завдання.

У 2015 році сирійці, афганці та іракці щотижня сотнями приїжджали на велосипедах до норвезького кордону з боку Росії в пошуках притулку.

Норвегія стежить за російським кордоном для контролю міграції

У листопаді 2023 року стало відомо, що Норвегія готова приєднатися до Фінляндії та закрити свій кордон, якщо зафіксує значне зростання кількості шукачів притулку.

Сухопутний кордон Норвегії з Росією становить приблизно 198 кілометрів.

У 2016 році Норвегія спорудила там захисний паркан довжиною 200 метрів і висотою 3,5 метра, коли у 2015 році потік з близько 5500 сирійських мігрантів перейшов до країни.