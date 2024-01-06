Мигранты из РФ в Норвегию получали шпионские задания — норвежская разведка

В 2015 году среди мигрантов, ездивших из России в Норвегию через Стурскуг, были люди, получавшие задания от иностранных спецслужб.

Мигранты из РФ получали задания от иностранных разведок

Об этом заявил руководитель контрразведки страны (PST) Атле Танген.

Мы обнаружили, что службы иностранных государств отправляли людей на (шпионские) миссии, – рассказал руководитель контрразведки. Поделиться

В комментарии NRK Танген сказал, что PST ранее не обнародовала эту информацию, но не хотел сообщать, что произошло с теми разоблаченными шпионами.

Об этих людях позаботились и обращались с ними по-разному. Я не хочу ничего говорить об их национальности, – сказал он. Поделиться

По словам главы контрразведки, что незаконная разведка среди мигрантов до сих пор актуальна, поэтому он не может сказать больше.

Незаконная разведка против беженцев и вербовка беженцев, направляющихся в Норвегию, с целью заставить их проводить здесь незаконную разведку, все еще актуальна. По этой причине мы не можем сейчас рассказывать об этом более подробно, - добавил Танген. Поделиться

Он уточнил, что не использовал бы термин "шпионы" для описания разоблаченных людей, ведь это были не агенты разведки в традиционном понимании, а люди, которых разведывательные организации обманом или угрозами заставили выполнять задачи.

В 2015 году сирийцы, афганцы и иракцы каждую неделю сотнями приезжали на велосипедах к норвежской границе со стороны России в поисках убежища.

Норвегия следит за границей для контроля миграции

В ноябре 2023 года стало известно, что Норвегия готова присоединиться к Финляндии и закрыть свою границу, если зафиксирует значительный рост искателей убежища.

Сухопутная граница Норвегии с Россией составляет около 198 километров.

В 2016 году Норвегия построила там защитный забор длиной 200 метров и высотой 3,5 метра, когда в 2015 году поток из около 5500 сирийских мигрантов перешел в страну.