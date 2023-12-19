Шпионская сеть РФ в Польше. 14 человек признаны судом виновными в подготовке диверсий

Четырнадцать из них признали вину, но на суд не явились, поэтому приговор им был оглашен заочно. Два других вероятных члена шпионской сети будут судить отдельно после того, как они отозвали свои предварительные заявления о признании вины.

В Польше осудили российских шпионов

Суд Люблина 19 декабря признал 14 граждан России, Белоруссии и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы в составе шпионской группировки.

Об этом сообщает AFP.

Шестнадцати фигурантам в ноябре объявили обвинения в шпионаже, в частности в подготовке подрыва поездов с гуманитарной помощью для Украины, а также слежке за военными объектами и объектами критической инфраструктуры.

Четырнадцать из них признали вину, но на суд не явились, поэтому приговор им был оглашен заочно. Два других вероятных члена шпионской сети будут судить отдельно после того, как они отозвали свои предварительные заявления о признании вины.

Рассмотрев дело... суд признал всех подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях, а также установил, что некоторые из них действовали в составе организованной преступной группы, заявил судья Ярослав Ковальский, оглашая приговор. Поделиться

Представительница Люблинского суда Барбара Марковская сообщила AFP, что членами шпионской группировки были "россияне, украинцы и белорусы", не уточнив подробностей.

Известно, что среди осужденных – российский хоккеист польского клуба из Сосновца Максим С., арестованный в июне, а также, по данным польских СМИ, "два украинских юриста и политолог, преподаватель французского языка, фармацевт, инженер-программист".

По данным следствия, члены группировки получали задания от российских кураторов через Telegram и получали плату за них в криптовалюте – от 300 до 10 тыс дол.

Суд над агентурной сетью РФ в Польше

Люблинский отдел Национальной прокуратуры совместно с Управлением внутренней безопасности передали в суд обвинительный акт в отношении 16 человек, которые являлись частью российской шпионской сети.

Прокурор обвинил подсудимых в участии в организованной преступной группировке и деятельности в пользу внешней разведки против интересов Республики Польша.

В связи с реальными опасениями обвиняемых сбежать по ходатайству прокурора к 15 лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Действия, инкриминируемые обвиняемым, наказывают лишением свободы на срок до 10 лет.

Шпионы действовали с января по март 2023 года в Бялой Подляске, Хелме, Медице, Перемышле, Жешуве, Варшаве, а также в других населенных пунктах страны, в том числе в Поморье.

Обвиняемые осуществляли деятельность, связанную среди прочего с разведкой объектов критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты, – проинформировала прокуратура. Поделиться

Участники шпионской сети "информировали заказчиков о результатах проведенной разведки, за что получали вознаграждение". Все обвиняемые – иностранцы из-за восточной границы Польши.

Подозреваемые устанавливали, в частности, веб-камеры на маршрутах движения транспорта с западной военной помощью Украине. Они также должны были установить GPS метки на эти транспортные средства.

По данным прокуратуры, они вели антипольскую пропаганду и готовили диверсию.

Полученную информацию они регулярно передавали своим руководителям, вербовавшим их, в частности, через социальные сети.