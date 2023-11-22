Готовили диверсии на военных объектах. В Польше будут судить 16 шпионов РФ

В Польше завершили расследование дела о шпионской сети, действовавшей по заказу российской разведки – в суд передали обвинительный акт.
Суд над агентурной сетью РФ в Польше
Люблинский отдел Национальной прокуратуры совместно с Управлением внутренней безопасности передали в суд обвинительный акт в отношении 16 человек, которые являлись частью российской шпионской сети.
Прокурор обвинил подсудимых в участии в организованной преступной группировке и деятельности в пользу внешней разведки против интересов Республики Польша.
В связи с реальными опасениями обвиняемых сбежать по ходатайству прокурора к 15 лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Действия, инкриминируемые обвиняемым, наказывают лишением свободы на срок до 10 лет.
Шпионы действовали с января по март 2023 года в Белой Подляской, Хелме, Медице, Перемышле, Жешуве, Варшаве, а также в других населенных пунктах страны, в том числе в Поморье.
Участники шпионской сети "информировали заказчиков о результатах проведенной разведки, за что получали вознаграждение". Все обвиняемые – иностранцы из-за восточной границы Польши.
Подозреваемые устанавливали, в частности, веб-камеры на маршрутах движения транспорта с западной военной помощью Украине. Они также должны были установить GPS метки на эти транспортные средства.
По данным прокуратуры, они вели антипольскую пропаганду и готовили диверсию.
Полученную информацию они регулярно передавали своим руководителям, вербовавшим их, в частности, через социальные сети.
Российское ГРУ вербовало в Польше украинских беженцев
В Польше местные правоохранители разоблачили группу завербованных спецслужбами РФ украинских беженцев. Они должны следить за перевозкой оружия для Украины и готовить диверсии.
В Главном разведывательном управлении Генштаба ВС РФ поручали завербованным лицам вести разведку морских портов Польши, устанавливать видеокамеры вдоль железных дорог и закладывать устройства слежения в военных грузах.
Также российские спецслужбы ставили завербованную задачу: пускать под откос поезда, перевозящие оружие для Украины.
Сообщается, что среди задержанных – 12 украинских беженцев, один россиянин и три гражданина Беларуси.
Польский правоохранитель сообщил WP, что подозреваемым было поручено совершать поджоги и убийства.
Польские правоохранители обнаружили потенциальных диверсантов случайно. Прохожий заметил объектив камеры из-за кустов на важном участке трассы и сообщил об этом в Службу безопасности.
Используя данные камер и другую информацию, правоохранители вышли на всю группировку.
Глава Министерства внутренних дел и министр-координатор спецслужб Польши Мариуш Каминский объявил 16 марта, что Агентство внутренней безопасности ликвидировало шпионскую сеть, действовавшую в пользу России.
По делу, среди прочих, задержан российский хоккеист, играющий за один из клубов первой лиги в Силезии. Он специализировался на разведке объектов, касающихся обороны страны. Кроме того, он производил разведку объектов критической инфраструктуры.
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