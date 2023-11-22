Готували диверсії на військових об'єктах. У Польщі судитимуть 16 шпигунів РФ
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Готували диверсії на військових об'єктах. У Польщі судитимуть 16 шпигунів РФ

Танки
Джерело:  RMF FM

У Польщі завершили розслідування щодо шпигунської мережі, яка діяла на замовлення російської розвідки – до суду передали обвинувальний акт.

Cуд над агентурною мережею РФ у Польщі

Люблінський відділ Національної прокуратури спільно з Управлінням внутрішньої безпеки передали до суду обвинувальний акт щодо 16 осіб, які були частиною російської шпигунської мережі.

Прокурор звинуватив підсудних в участі в організованому злочинному угрупованні та діяльності на користь зовнішньої розвідки проти інтересів Республіки Польща.

У зв'язку з реальними побоюваннями обвинувачених втекти за клопотанням прокурора до 15 осіб застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дії, які інкримінують обвинуваченим, карають позбавленням волі на строк до 10 років.

Шпигуни діяли з січня по березень 2023 року в Білій Підляській, Хелмі, Медиці, Перемишлі, Жешуві, Варшаві, а також в інших населених пунктах країни, в тому числі в Помор'ї.

Обвинувачені здійснювали діяльність, пов'язану, серед іншого, з розвідкою об'єктів критичної інфраструктури, включаючи військові об'єкти та морські порти, – поінформувала прокуратура.

Учасники шпигунської мережі "інформували замовників про результати проведеної розвідки, за що отримували винагороду". Усі обвинувачені – іноземці з-за східного кордону Польщі.

Підозрювані встановлювали, серед іншого, веб-камери на маршрутах руху транспорту із західною військовою допомогою Україні. Вони також повинні були встановити GPS-мітки на ці транспортні засоби.

За даними прокуратури, вони вели антипольську пропаганду і готували диверсії.

Отриману інформацію вони регулярно передавали своїм керівникам, які вербували їх, зокрема, через соціальні мережі.

Російське ГРУ вербувало у Польщі українських біженців 

У Польщі місцеві правоохоронці викрили групу завербованих спецслужбами РФ українських біженців. Вони повинні були стежити за перевезенням зброї для України та готувати диверсії.

У Головному розвідувальному управлінні Генштабу ЗС РФ доручали завербованим особам вести розвідку морських портів Польщі, встановлювати відеокамери вздовж залізниць та закладати пристрої стеження у військових вантажах.

Також російські спецслужбісти ставили завербованим завдання: пускати під укіс поїзди, які перевозять зброю для України.

Повідомляється, що серед затриманих – 12 українських біженців, один росіянин і троє громадян Білорусі.

Польський правоохоронець повідомив WP, що підозрюваним було доручено вчиняти підпали і вбивства.

За даними Служби внутрішньої безпеки Польщі (ABW), Москва вербувала біженців, використовуючи, зокрема, російськомовні Telegram-канали. Оголошення для потенційних диверсантів розміщалися серед пропозицій про роботу та оренду житла. В оголошеннях обіцяли заплатити кілька доларів за розміщення антиамериканських та антинатовських гасел. Після цього пропонувалися складніші завдання за більшу платню. Завербованим платили криптовалютою та банківськими переказами з невідстежуваних рахунків, – розповідає видання.

Польські правоохоронці виявили потенційних диверсантів випадково. Перехожий помітив об'єктив камери з-за кущів на важливій ділянці траси та повідомив про це в Службу безпеки.

Використовуючи дані камер та іншу інформацію, правоохоронці вийшли на все угруповання.

Голова Міністерства внутрішніх справ та міністр-координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський оголосив 16 березня, що Агентство внутрішньої безпеки ліквідувало шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії.

У справі, серед інших, затримали російського хокеїста, який грає за один з клубів першої ліги в Сілезії. Він спеціалізувався на розвідці об'єктів, що стосуються оборони країни. Крім того, він проводив розвідку об'єктів критичної інфраструктури.

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