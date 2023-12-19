Шпигунська мережа РФ у Польщі. 14 осіб визнані судом винними у підготовці диверсій

Чотирнадцять із них визнали провину, але на суд не з’явились, тому вирок їм оголосили заочно. Двох інших імовірних членів шпигунської мережі судитимуть окремо після того, як вони відкликали свої попередні заяви про визнання вини.

У Польщі засудили російських шпигунів

Суд Любліна 19 грудня визнав 14 громадян Росії, Білорусі та України винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання.

Про це повідомляє AFP.

Шістнадцятьом фігурантам у листопаді оголосили звинувачення у шпигунстві, зокрема в підготовці підриву потягів з гуманітарною допомогою для України, а також стеженні за військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури.

Чотирнадцять із них визнали провину, але на суд не з’явились, тому вирок їм оголосили заочно. Двох інших імовірних членів шпигунської мережі судитимуть окремо після того, як вони відкликали свої попередні заяви про визнання вини.

Розглянувши справу... суд визнав усіх підсудних винними в інкримінованих їм злочинах, а також встановив, що деякі з них діяли в складі організованої злочинної групи, – заявив суддя Ярослав Ковальський, оголошуючи вирок. Поширити

Речниця Люблінського суду Барбара Марковська повідомила AFP, що членами шпигунського угруповання були "росіяни, українці та білоруси", не уточнивши подробиць.

Відомо, що серед засуджених – російський хокеїст польського клубу із Сосновця Максим С., арештований у червні, а також, за даними польських ЗМІ, "два українські юристи та політолог, викладач французької мови, фармацевт, інженер-програміст".

За даними слідства, члени угруповання отримували завдання від російських кураторів через Telegram й отримували платню за них у криптовалюті – від 300 до близько 10 тис дол.

Cуд над агентурною мережею РФ у Польщі

Люблінський відділ Національної прокуратури спільно з Управлінням внутрішньої безпеки передали до суду обвинувальний акт щодо 16 осіб, які були частиною російської шпигунської мережі.

Прокурор звинуватив підсудних в участі в організованому злочинному угрупованні та діяльності на користь зовнішньої розвідки проти інтересів Республіки Польща.

У зв'язку з реальними побоюваннями обвинувачених втекти за клопотанням прокурора до 15 осіб застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дії, які інкримінують обвинуваченим, карають позбавленням волі на строк до 10 років.

Шпигуни діяли з січня по березень 2023 року в Білій Підляській, Хелмі, Медиці, Перемишлі, Жешуві, Варшаві, а також в інших населених пунктах країни, в тому числі в Помор'ї.

Обвинувачені здійснювали діяльність, пов'язану, серед іншого, з розвідкою об'єктів критичної інфраструктури, включаючи військові об'єкти та морські порти, – поінформувала прокуратура. Поширити

Учасники шпигунської мережі "інформували замовників про результати проведеної розвідки, за що отримували винагороду". Усі обвинувачені – іноземці з-за східного кордону Польщі.

Підозрювані встановлювали, серед іншого, веб-камери на маршрутах руху транспорту із західною військовою допомогою Україні. Вони також повинні були встановити GPS-мітки на ці транспортні засоби.

За даними прокуратури, вони вели антипольську пропаганду і готували диверсії.

Отриману інформацію вони регулярно передавали своїм керівникам, які вербували їх, зокрема, через соціальні мережі.