Шпионил в пользу РФ. Итальянский офицер получил 20 лет тюрьмы

Сотрудники сил безопасности Италии задержали итальянского и российского военнослужащих после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму еще в конце марта 2021 года. Теперь итальянец проведет 20 лет в тюрьме за шпионаж и коррупцию.

В Италии осудили российского шпиона

Суд в Риме 19 января признал офицера Военно-морских сил Италии Вальтера Бьота виновным в шпионаже и коррупции за попытку передать посольству России секретные документы и приговорил к 20 годам лишения свободы.

Об этом сообщило издание Il Messaggero.

Решение по делу Бьота было принято после приговора суда первой инстанции – военного трибунала, который в марте 2023 года присудил офицеру ВМС 30 лет лишения свободы. На нынешнем слушании прокуратура требовала для Бьота только 18 лет заключения.

Адвокат осужденного заявил, что приговор будут обжаловать в апелляции и при необходимости в кассации.

Сотрудники сил безопасности Италии задержали итальянского и российского военнослужащих после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму еще в конце марта 2021 года.

В материалах дела отмечено, что Бьот хотел передать российскому офицеру по меньшей мере 106 документов НАТО, девять из которых классифицированы как "очень секретные".

Российского военного выдворили из Италии, поскольку он имел дипломатический статус. Итальянским военным оказался офицер флота Вальтер Бьот. СМИ предполагали, что он решился на преступление, потому что один из его детей имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном и дорогом уходе.

В Эстонии арестован российский профессор по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Разведывательный интерес агрессора к Эстонии остается значительным. Этот недавний случай следует за несколькими десятками других и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в разные сферы жизни в Эстонии, в том числе в научные круги, – сказала директор Службы Марго Поллосон. Поделиться

Кристина Тинниссон, руководитель Института политических исследований имени Йохана Скитте при Тартуском университете, где недавно работал Морозов, написала выпускникам, что российский профессор был уволен после задержания.

У нас не было оснований подвергать сомнению предыдущую работу Вячеслава Морозова, но в свете новых знаний важно критически пересмотреть ее, – добавила она в письме. Поделиться

POLITICO отмечает, что эстонские власти уже ловили местных жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу России, но это первый случай, когда подобные обвинения выдвигаются «российскому ученому в изгнании».