Шпигував на користь РФ. Італійський офіцер отримав 20 років в'язниці

Співробітники сил безпеки Італії затримали італійського та російського військовослужбовців після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму ще наприкінці березня 2021 року. Тепер італієць проведе 20 років у в'язниці за шпигунство і корупцію.

У Італії засудили російського шпигуна

Суд у Римі 19 січня визнав офіцера Військово-морських сил Італії Вальтера Бйота винним у шпигунстві й корупції через спробу передати посольству Росії секретні документи й засудив до 20 років позбавлення волі.

Про це повідомило видання Il Messaggero.

Рішення у справі Бйота ухвалили після вироку суду першої інстанції – військового трибуналу, який у березні 2023 року присудив офіцеру ВМС 30 років позбавлення волі. На нинішньому слуханні прокуратура вимагала для Бйота лише 18 років ув'язнення.

Адвокат засудженого заявив, що вирок будуть оскаржувати в апеляції та, за потреби, в касації.

Співробітники сил безпеки Італії затримали італійського та російського військовослужбовців після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму ще наприкінці березня 2021 року.

У матеріалах справи вказано, що Бйот хотів передати російському офіцеру щонайменше 106 документів НАТО, дев'ять із яких класифіковані як "дуже секретні".

Російського військового видворили з Італії, оскільки він мав дипломатичний статус. Італійським військовим виявився офіцер флоту Вальтер Бйот. ЗМІ припускали, що він зважився на злочин, бо один із його дітей має серйозні проблеми зі здоров'ям і потребує постійного і дорогого догляду.

В Естонії заарештували російського професора за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Розвідувальний інтерес агресора до Естонії залишається значним. Цей нещодавній випадок слідує за кількома десятками інших і ілюструє прагнення російських спецслужб проникнути в різні сфери життя в Естонії, в тому числі в наукові кола, – сказала директор Служби Марго Поллосон. Поширити

Крістіна Тиніссон, керівник Інституту політичних досліджень імені Йохана Скитте при Тартуському університеті, де донедавна працював Морозов, написала випускникам, що російський професор був звільнений після затримання.

У нас не було підстав ставити під сумнів попередню роботу В'ячеслава Морозова, але в світлі нових знань важливо критично переглянути її, – додала вона в листі. Поширити

POLITICO зазначає, що естонська влада вже ловила місцевих жителів, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, але це перший випадок, коли подібні звинувачення висуваються «російському вченому у вигнанні».