Євродепутатка з Латвії близько 20 років працювала на ФСБ
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Політика
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Євродепутатка з Латвії близько 20 років працювала на ФСБ

Тетяна Жданок
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Джерело:  The Insider

Депутатка Європарламенту від Латвії Тетяна Жданок активно листувалася з імовірними співробітниками ФСБ щонайменше з 2005 року.

Євродепутатка звітувала про свої дії агенту ФСБ

Про це йдеться в розслідуванні групи Bellingcat та видання The Insider за участю естонських, латвійських та шведських журналістів.

Журналісти зазначають, що Жданок — десятиліттями відкрито виступала на підтримку Москви як у Ризі, так і в Страсбурзі. Вона народилася у Латвії, а в кінці 80-х стала боротися за збереження Латвії в СРСР.

Після цього її політична діяльність спиралася на етнічних росіян у Латвії. Коли відбулася її вербовка — невідомо. Проте з її зламаного листування, справжність якого підтверджує The Insider, у 2005 році вона вже листувалася зі своїм куратором — співробітником пітерського ФСБ Дмитром Гладеєм (нині він 74-річний ветеран у відставці).

Автори розслідування пишуть, що Жданок у 2005 році надіслала на його електронну пошту документи про заплановані заходи в Естонії. Також з листування стало відомо, що жінка часто зустрічалася з Гладеєм у Європі та Москві.

У листах вона в основному розповідала про свою діяльність у Європі, повʼязану з критикою влади країн Балтії. У 2010 році вона просила надіслати 6 тис дол на закупівлю георгіївських стрічок та іншої атрибутики до Дня перемоги.

Жданок у розмові з The Insider підтвердила, що знайома з Гладеєм, однак заперечила, що знала про його причетність до ФСБ.

Після 2013 року жінка надсилала схожі листи Сергію Красіну. Журналісти зазначають, що це — офіцер ФСБ Сергій Бельтюков.

Також вона просила видати шенгенську візу ще одному імовірному співробітнику ФСБ Артему Курєєву.

Мандат депутатки Європарламенту Тетяни Жданок завершується у 2024 році. Раніше її виключили із європейської фракції «Зелених» після відмови засудити вторгнення Росії в Україну.

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