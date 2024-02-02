Латвия запретила своим сборным играть с командами РФ и Белоруссии

Спортивным сборным Латвии будет запрещено соперничать с россиянами и белорусами. Поправки в Закон о спорте были приняты 1 февраля в окончательном чтении в Сейме.

Латвия внесла в закон запрет играть со сборными России и Белоруссии

За изменения в закон проголосовали 74 парламентария. Запрет будет действовать и в том случае, если спортсмены из этих стран примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Поправки к закону предполагают, что Латвии не будет позволено организовывать соревнования сборных команд по игровым видам спорта, в которых принимают участие сборные России или Белоруссии под своим флагом или в нейтральном статусе. Это касается как взрослых, так и юношеских и юниорских соревнований.

🇱🇻🤝🇺🇦Latvia's national sports teams will from now on be prohibited from playing against the national teams of Russia and Belarus, according to the amendments to the Sports Law adopted in a final reading by the Saeima on Thursday, February 1. pic.twitter.com/GuvQPmDOmu — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) February 1, 2024

Председатель подкомитета по спорту Комиссии по образованию, культуре и науке Давис Мартинш Даугавиетис ранее пояснил, что основная идея поправок к Закону о спорте состоит в том, чтобы на национальном законодательном уровне установить, что латвийские команды по командным видам спорта, например, в баскетболе, футболе или хоккеи, не могут ни играть самостоятельно, ни нейтрально, вести взаимные игры в поле с командами стран-агрессоров — России и Белоруссии.

Это значит, что в случае, если будет установлено, что сборной Латвии придется играть против России или Белоруссии, международные спортивные организации должны уважать латвийское законодательство, — пояснил Даугавиетис. Поделиться

Что известно об участии РФ и Белоруссии в соревнованиях

По рекомендациям Международного олимпийского комитета национальные сборные России и Беларуси остаются отстраненными от соревнований в большинстве видов спорта. В декабре 2023 года МОК официально разрешил "нейтральным" россиянам и белорусам принять участие в личных соревнованиях Олимпиады-2024 — в командные турниры атлетов из двух стран не будут допускаться и дальше.

В то же время, сборной Беларуси по футболу и местным клубам разрешается участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА — при условии, что такие встречи проходят за пределами страны. С начала вторжения белорусская сборная по футболу смогла принять участие в предварительном розыгрыше Лиги наций и отборе Евро-2024.

Так, сборные Латвии и Беларуси потенциально могли сыграть между собой в сезоне футбольной Лиги наций 2024/25 среди мужчин — обе команды проведут следующий соревновательный год в дивизионе С. Но на жеребьевке две сборные попали в одну корзину посева и не смогут стать соперниками по одной группе .

В сентябре 2023 года, на фоне намерений УЕФА вернуть Россию в международные футбольные соревнования U17, Латвия совместно с Англией, Польшей и Швецией на уровне местной федерации заявила о намерении бойкотировать матчи с российскими соперниками. Впоследствии УЕФА отказалась от планов возобновить российские юношеские команды в соревнованиях.

До официального решения МОК в Латвии также выступали против разрешения россиян и белорусов соревноваться на Олимпиаде-2024. Впоследствии президент страны Эдгарс Ринкевичс выступил против вердикта МОК — и даже допустил возможность бойкота нынешних летних Игр со стороны сборной Латвии.