МОК изменил количество российских спортсменов для участия в Олимпиаде-2024
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Спорт
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МОК изменил количество российских спортсменов для участия в Олимпиаде-2024

Олимпиада
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Источник:  Международный олимпийский комитет

Международный олимпийский комитет сменил количество представителей стран-агрессоров, которые смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Сколько российских спортсменов поучаствуют в Олимпиаде

Ранее МОК сообщил, что к Олимпийским играм допущено восемь российских спортсменов, однако теперь в списке присутствует шесть представителей РФ.

Зато вместо трех белорусских спортсменов, как сообщалось ранее, допущены пять атлетов. Имена спортсменов не названы.

О причинах решения изменить количество лицензий не сообщается.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм 2024 года

Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам право выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет МОК решил, что индивидуальные нейтральные спортсмены, прошедшие квалификацию по системам квалификации Международных федераций на игровом поле, имеют право соревноваться на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Париж-2024, всего 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с белорусским паспортом).

В то же время на сегодняшний день более 60 украинских спортсменов прошли отбор на Париж-2024.

В МОК добавляют, что ни один флаг, гимн, цвет или любая другая идентификация России или Беларуси не будут демонстрироваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года на каком-либо официальном месте проведения или каком-либо официальном мероприятии.

Также ни один российский или белорусский чиновник не будет приглашен или аккредитован на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

В МОК объясняют решение допустить к соревнованиям россиян и белорусов тем, что большинство спортсменов призвали не наказывать коллег-спортсменов за действия своего правительства и обеспокоенностью двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, требующих от МОК обеспечить «недискриминацию любого спортсмена на основе их национальности».

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