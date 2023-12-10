В Минспорте объяснили, почему Украине не стоит объявлять бойкот Олимпиаде

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный считает, что Украине пока не следует объявлять бойкот Олимпиады-2024 в Париже из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

Стоит ли Украине сейчас бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян

Как рассказал исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный, сейчас объявлять о бойкоте не следует, поскольку нужно делать все, чтобы российских спортсменов там было как можно меньше.

Посмотрим, каким образом будет производиться этот отбор. Мы видим, что МОК дополнительно взял на себя полномочия пересматривать решения международных федераций, если я правильно понял суть того, что было написано в этих условиях. Я думаю, что мы должны использовать каждую возможность для того, чтобы обжаловать, чтобы освещать. Это мое мнение, но понятно, что решение буду принимать не только я, – сказал Бедный. Поделиться

Решение об участии Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх в 2024 году будет принято позже — после консультации Министерства молодежи и спорта с украинским спортивным сообществом и с высшим политическим руководством страны.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм 2024 года

Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам право выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет МОК решил, что индивидуальные нейтральные спортсмены, прошедшие квалификацию по системам квалификации Международных федераций на игровом поле, имеют право соревноваться на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Париж-2024, всего 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с белорусским паспортом). Поделиться

В то же время на сегодняшний день более 60 украинских спортсменов прошли отбор на Париж-2024.

В МОК добавляют, что ни один флаг, гимн, цвет или любая другая идентификация России или Беларуси не будут демонстрироваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года на каком-либо официальном месте проведения или каком-либо официальном мероприятии.

Также ни один российский или белорусский чиновник не будет приглашен или аккредитован на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

В МОК объясняют решение допустить к соревнованиям россиян и белорусов тем, что большинство спортсменов призвали не наказывать коллег-спортсменов за действия своего правительства и обеспокоенностью двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, требующих от МОК обеспечить «недискриминацию любого спортсмена на основе их национальности».